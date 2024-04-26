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視察重慶軍醫大學 習近平強調備戰

中國新聞組╱北京26日電
習近平(右)視察重慶陸軍軍醫大學，察看戰傷急救器材和學員操作演示。(新華社)
習近平(右)視察重慶陸軍軍醫大學，察看戰傷急救器材和學員操作演示。(新華社)

正值美國國務卿布林肯訪華期間，官媒發布習近平23日視察位於重慶的陸軍軍醫大學，習強調要「面向戰場、面向部隊、面向未來」，努力建設一流軍醫大學。習屢宣示備戰，疑準備打仗。但專家分析，習只是延續前任的政治遺產，並不代表目前有打仗意願。另據央視畫面，方永祥陪同習視察，料升任中央軍委辦公廳主任，成為習的軍隊大管家。

來源：YouTube

央視新聞報導，陸軍軍醫大學目前已形成了高原軍事醫學、戰創傷醫學、燒傷醫學等鮮明特色和優勢。2017年調整組建以來，大學堅持「姓軍為戰」，出色完成軍事鬥爭衛勤保障、新冠疫情防控等一系列重大任務。習近平對陸軍軍醫大學建設和完成任務情況給予肯定。

習近平在接見陸軍軍醫大學官兵代表時強調，陸軍軍醫大學是中國軍醫學類高等教育院校，是全軍衛勤力量體系的重要組成部分。要堅持立德樹人、為戰育人，深化教育教學改革，培養德才兼備的新時代紅色軍醫。

央視畫面顯示，陪同的除了中央軍委副主席何衛東外，還有曾任退役軍人事務部副部長的方永祥中將等。

有消息稱，方永祥已接替鍾紹軍升任中央軍委辦公廳主任，成為習近平的軍事大管家。現年58歲的方永祥，福建廈門人，畢業於南昌陸軍學院，曾任第81集團軍政委，退役軍人事務部副部長、中央軍委政治工作部主任助理；2021年底，調到南部戰區副政委兼陸軍政委，並晉升中將。

習近平此次視察陸軍軍醫大學十分耐人尋味，中國民主黨全國委員會主席王軍濤分析說，習近平一再強調備戰只是延續他前任的政治遺產，並不代表他目前有打仗的意願，或做好了戰爭的準備；如果要打仗的話，那麼在容易發生戰爭的區域，應當不要進行大規模建設。

王軍濤也表示，由於美國對中國技術、投資多重制裁，削弱了中國發展能力，導致「中國製造2025」計畫流產，而所謂的「2027年攻打台灣」的戰略時間節點也將會大大延期。

「北京之春」榮譽主編胡平同樣認為，習近平視察陸軍軍醫大學只是其中一站，並非特殊行程，習所提的也是一般性備戰，並不能從中看出短期內打仗的意味；同時近期火箭軍等軍隊高層頻頻人事變動，習對軍隊的管理麻煩不斷，因此不具備開戰能力。

方永祥(前排左一)。(新華社)
方永祥(前排左一)。(新華社)

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