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習近平5月歐洲行 包含匈、塞、法 料聚焦經貿與俄烏

中國新聞組╱北京26日電
習近平5月歐洲行可望訪問匈牙利、塞爾維亞以及法國。圖為2019年3月，習近平結束對法國的國是訪問，準備離開巴黎。(新華社)
習近平5月歐洲行可望訪問匈牙利、塞爾維亞以及法國。圖為2019年3月，習近平結束對法國的國是訪問，準備離開巴黎。(新華社)

在中歐貿易關係日益緊張、俄烏戰事未歇之際，國家主席習近平預料在5月初訪問匈牙利、塞爾維亞和法國，這將是習近平五年來首次訪歐，預料主軸將圍繞經貿議題與俄烏衝突。

自由歐洲電台報導，習近平訪歐將尋求修復中歐關係的損害。其目標首先是取消歐盟一些去風險的舉措，北京認為歐盟與美國之間的聯盟不受歡迎。其次，中國是否參加6月中旬在瑞士舉行的關於烏克蘭和平峰會仍未定案，由於中俄關係自俄烏戰爭爆發後更趨緊密，烏克蘭總統澤倫斯基一直試圖爭取中國參與。

目前中國官方尚未發布習近平出訪的消息。但匈牙利總理幕僚長古亞什表示，習近平將在5月8日至10日到訪，作為歐洲行的一部分，並指在經濟關係上不值得設立意識形態界線。

外長王毅昨昨天在北京與匈牙利外長西雅爾多會談，似為習出訪做準備。王毅表示，中方願同匈方保持密切溝通，深化兩國政治互信，推進共建「一帶一路」合作，推動雙邊關係邁向更高水準。他還提到，今年下半年，匈牙利將接任歐盟輪值主席國，希望匈方加強中歐戰略溝通。

據中方發布，西雅爾多稱，把中國當夥伴才是正確選擇；匈牙利歡迎中國進一步加大對匈投資，願在共建「一帶一路」框架下推進重點項目建設。

美媒分析，訪問塞爾維亞此一沒有追隨西方制裁俄羅斯的歐洲國家，習近平將以此表明「中國會和俄羅斯站在一起並加強雙方的夥伴關係」。習近平上次訪問塞爾維亞是在2016年，他也是首位前往使館舊址弔唁的中國領導人。

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