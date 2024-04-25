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神舟十八與天宮太空站完成對接 三航太員入駐天宮將養魚

記者黃國樑／即時報導
4月26日在北京太空飛行控制中心拍攝的神舟十七號太空人乘組歡迎神舟十八號太空人乘組。 (新華社)
4月26日在北京太空飛行控制中心拍攝的神舟十七號太空人乘組歡迎神舟十八號太空人乘組。 (新華社)

中國新華社報導，據中國載人航太工程辦公室消息，載人太空船與太空站組合體成功實現自主快速交會後，神舟十八號太空人乘組從太空船返回艙進入軌道艙。北京時間2024年4月26日5時04分，在軌執行任務的神舟十七號航天員乘組順利打開「家門」，歡迎遠道而來的神舟十八號航天員乘組入駐「天宮」。

報導稱，隨後，兩個航太員乘組拍下「全家福」，共同向牽掛他們的全國人民報平安。後續，兩個航太員乘組將在太空站進行在軌輪換。其間，6位航太員將共同在太空站工作生活約5天時間，完成各項既定工作。

4月25日20時59分，搭載神舟十八號載人太空船的長征二號F遙十八運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約10分鐘後，神舟十八號載人太空船與火箭成功分離，進入預定軌道。

環球時報報導，中國載人航太工程發言人林西強介紹說，神舟十八號乘組將在微重力基礎物理、太空材料科學、太空生命科學、航太醫學、航太技術等領域，進行90餘項試（實）驗。例如，本次神舟十八號將實施國內首次在軌水生生態研究項目，以斑馬魚和金魚藻為研究對象，在軌建立穩定運行的空間自循環水生生態系統，實現中國在太空培養脊椎動物的突破。

太空人 航太

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