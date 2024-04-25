美食外交開場 布林肯抵上海吃小籠包

布林肯24日抵達上海後，在美國駐中大使伯恩斯等人的陪同下逛上海豫園老街，並赴南翔包子餐廳用餐。(路透)

美國國務卿布林肯 昨抵上海展開第二次訪華行程。他先夜遊豫園老街並吃了小籠包，又到上海體育館看CBA籃賽，沿途大批民眾圍觀拍照。媒體分析，繼美財政部長葉倫 之後，布林肯也以「美食外交」開場，似藉著加強中美人文聯繫展現友好。不過學者稱，美依然持續對華施壓，中國對布林肯此行不宜盲目樂觀。

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布林肯此次訪華之旅為期三天，美國之音報導，布林肯在美國駐華大使伯恩斯陪同下，昨夜遊了豫園老街，美方代表團車隊離開酒店前往南翔饅頭店時就有大批民眾圍觀拍照，當布林肯坐在餐廳裡俯瞰著庭院的長廊上的一張桌子旁時，更多的人聚集起來圍觀。布林肯還在輕鬆的氛圍中觀看了中國籃球協會上海大鯊魚隊與浙江金牛隊之間的季後賽，此舉是為了加強兩國人文聯繫。

綜合報導，葉倫此前訪華時也曾到廣州老字號陶陶居享用廣東菜。布林肯繼葉倫之後同樣以「美食外交」為此次訪華行程開場，似意在傳達對中國的「友好」。尤其布林肯後續還將在上海還與商界領袖及當地學生交流，並赴北京與外長王毅會談，並可能與國家主席習近平會面。有分析認為，從布林肯訪華第一個夜晚的氣氛來看，似乎此行「好的開始是成功的一半」。

美國之音報導，布林肯昨在社交媒體上表示，他與中華人民共和國官員的「密集面對面外交」是「持續、直接接觸」的一部分，這「對於在對美國人民和全球最重要的問題上取得進展至關重要」。

美國國務院 此前稱，布林肯此行將會見中國高層官員，也將討論包括中東危機、俄烏衝突、兩岸議題和南海問題等雙邊、地區和全球議題，以及促使中國在打擊芬太尼上做出持續的進展。「產能過剩」也將是美方要求中方表態的議題之一。

潮新聞引述浙江外國語大學美國研究中心主任王沖指出，布林肯上一次訪華是去年6月，當時中美因「氣球事件」陷入僵局後亟需破局，可稱為「破局之旅」。而此次布林肯訪華是「落實之旅」，即在中美元首達成舊金山願景後，就一系列具體的、需要落實的問題進行磋商。而對美方而言，最重視的議題就是在俄烏衝突中中國的角色。