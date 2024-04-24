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海軍75周年 解放軍首發潛艇宣傳片、開放邯鄲艦

中國新聞組╱北京24日電
中共海軍在成立75周年紀念日之際發布首支潛艇主題宣傳片「隱入深海」，特別在片尾呈現巨浪潛射飛彈的發射場景。(視頻截圖)
中共海軍在成立75周年紀念日之際發布首支潛艇主題宣傳片「隱入深海」，特別在片尾呈現巨浪潛射飛彈的發射場景。(視頻截圖)

4月23日是中共海軍成立75周年紀念日，中共海軍特別發布首支潛艇主題宣傳片「隱入深海」，在這則長達7分41秒的影片片尾，特別呈現巨浪潛射飛彈的發射場景；此外，軍艦開放公眾參觀引起不少注意，青島一口氣有6艘軍艦參加開放活動，包含首次開放的邯鄲艦。

來源：YouTube

巨浪系列潛射彈道飛彈是解放軍海基核打擊的主力，美國國防部「2019年中國軍力報告」指出，解放軍094型晉級核潛艦配備的巨浪-2飛彈，每艘可搭載12枚，每枚可攜帶1至3個核彈頭，射程達1萬公里。

環球時報指出，潛艇具有隱蔽性好、突擊力強等特點，既能獨立作戰，也可與海軍航空兵或水面艦艇部隊協同作戰，這則影片中許多畫面還是首次公開。

海軍研究院大校唐莉表示，自2021年起，中共海軍每年4月23日前都會發布年度主題宣傳片，一年講述一個練兵備戰的故事。前三部影片分別為「大海向黨旗報告」「深藍！深藍！」和「蛟龍行動」。

環球時報指出，如同前三年的宣傳片會暗藏「彩蛋」，中共海軍今年的宣傳片也公布了一些「驚喜鏡頭」。包括呈現兩支航艦編隊正在進行「紅藍對抗」演習，紅方航艦編隊由中國國產航艦山東艦領銜，這也是山東艦航艦戰鬥群首次完整地公布了水面艦艇、潛艇和航空聯隊組成，此次演習中水下力量包括三艘潛艇和至少一艘戰略核潛艇。

此外，青島首次向公眾開放的邯鄲艦，屬於054A級飛彈護衛艦，艦長136公尺、寬16公尺、高35公尺，吃水6公尺，滿載排水量4100噸，2015年8月服役，隸屬於共軍北部戰區海軍，配備武器有艦對艦飛彈、76毫米艦砲，還有反潛、防空、近程反導、魚雷等武器系統，並配備直升機起降平台。

目前與邯鄲艦一同停泊在青島奧帆碼頭的還有開封艦，這是一艘052D飛彈驅逐艦，去年就參加了青島港三號碼頭的開放日活動，當時創下該型飛彈驅逐艦首次向公眾開放的紀錄。

邯鄲艦首次向外界公開展示。（記者廖士鋒／攝影）
邯鄲艦首次向外界公開展示。（記者廖士鋒／攝影）

中共 解放軍 國防部

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