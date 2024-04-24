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中國修國防教育法 小學納入課程 初中可組織軍訓

記者陳政錄／綜合報導
中國將修訂國防教育法，未來初中即可組織學生軍訓。圖為江蘇大學新生軍訓資料照。(新華社)
中國將修訂國防教育法，未來初中即可組織學生軍訓。圖為江蘇大學新生軍訓資料照。(新華社)

中國「國防教育法」修訂草案昨由官方提請第14屆全國人大常委會第9次會議，進行初次審議。針對這項修法，中國官方稱「國際國內環境發生許多新變化」，對全民國防教育提出新的更高要求，需要對國防教育法及時進行修改完善。

根據修訂草案，普通高等院校、高中學生就學期間應接受基本軍訓，初中可組織學生軍訓，以增強全民國防意識。這是繼日前共軍成立新兵種「信息支援部隊」後，又一涉軍調整。

北京近年面臨複雜國際情勢，包括南海爭端升高、東海釣魚台角力、澳英美三方安全夥伴（AUKUS）升級，以及台海局勢升溫等，中共除擴增軍備，也積極推動軍事改革。

中國國防教育法修訂草案共6章、39條，內容包括：明確國防教育內涵定位、指導思想、領導體制和工作職責，完善學校國防教育體系，加強國防教育保障，拓展社會國防教育範圍和管道，充實國家機關的國防教育內容，規範媒體網路及文化傳播等。

就各級學校國防教育目標、內容和方法途徑的補充完善，修訂草案規定，小學和初中階段，應將國防教育內容納入有關課程，將課堂教學與課外活動結合，使小學生具備一定國防意識，初中學生掌握初步國防常識和國防技能。普通高等院校、高中階段學生就學期間應接受基本軍事訓練，初中可組織學生軍事訓練。

全國人大常委會第9次會議於23至26日在北京舉行，將審議國防教育法、反洗錢法等修訂草案，以及學位法、關稅法、能源法、原子能法草案等；還將審議有關任免案。

釣魚台 共軍 中共

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