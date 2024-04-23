布林肯訪中前夕發人權報告 再批中在新疆實施種族滅絕

美國國務卿布林肯22日發布人權報告，再指北京於新疆地區實施種族滅絕行動，挑動美中神經。（歐新社）

美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）在訪問中國前夕發布人權報告，再指北京於新疆 地區實施種族滅絕行動，挑動美中神經；副國務卿坎伯（Kurt Campbell）同日在另一場合說，美國的努力不是要阻撓中方，而中方選擇拉近與俄羅斯、北韓和伊朗的關係，則讓華府和歐洲都關切。

人權向來是美中存在分歧的領域，拜登政府多次強調要在雙邊分歧與可能合作的領域內推動雙邊關係，人權也是美中高層互動的必談議題；今年發布人權報告隔日，布林肯就要出發訪問中國。

布林肯自就任國務卿以來，年年發布的人權報告都指出新疆維吾爾民族面臨的種族滅絕問題；中方則是一再否認所謂「再教育營」，稱在新疆建立的職業技能教育培訓中心，是為從源頭上消除恐怖主義和宗教極端主義。

美方最新人權報告指出，中華人民共和國持續在新疆地區，對維吾爾族等少數民族實施種族滅絕、侵犯人權、強迫勞動和其他迫害人權的重大行動；2017年以來，超過100萬名少數族群被關押或逮捕，共產黨箝制司法制度，打壓政治犯，還干涉民眾的網路、集會與結社自由。

副國務卿坎伯22日在智庫美國和平研究所談北約與印太地區時也提到對中俄關係的關切。坎伯表示，中國在發展過程中選擇的合作夥伴是美日韓和東南亞國家，現在卻轉向與俄羅斯、北韓和伊朗建立更密切的合作，這不只是華府擔憂，歐洲各國亦然。