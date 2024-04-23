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「明知危險為何往裡跳」 謝鋒籲中美共同管控台灣問題

中國新聞組／北京23日電
中國大陸駐美國大使謝鋒20日在哈佛大學甘迺迪學院發表演講時，呼籲中美共同有效管控分歧。（取材自中國大陸駐美國大使館官網）
中國大陸駐美國大使謝鋒20日在哈佛大學甘迺迪學院發表演講時，呼籲中美共同有效管控分歧。（取材自中國大陸駐美國大使館官網）

美國國務卿布林肯預計24日訪問中國大陸，大陸駐美國大使謝鋒20日在哈佛大學甘迺迪學院發表演講時，呼籲中美共同有效管控分歧。他指出，中美存在分歧不可怕，關鍵是要管控好分歧，特別是尊重對方核心利益和重大關切，而台灣問題是中美關係最重要、最敏感的問題。

本報系聯合報報導，謝鋒稱，「台獨是走不通的死胡同，一個中國原則是不可逾越的紅線。維護台海和平穩定就要拆除危險燃爆點，治本之道是不折不扣恪守中美三個聯合公報和一個中國原則，重中之重是明確無誤反對台獨分裂活動，當務之急是言行一致遏制台獨冒險挑釁。」

根據大陸駐美國大使館官網消息，謝鋒在甘迺迪學院演講的題目為「中國式現代化、人類命運共同體和中美關係」。謝鋒在演講中大談「和平」，表示中方將一如既往在維護世界和平與發展中謀求自身發展，又以自身發展更好維護世界和平與發展。

另謝鋒與甘迺迪學院首任院長艾利森舉行「爐邊談話」表示，「既然大家已經意識到『修昔底德陷阱』極端危險，為什麼還楞要往裡跳？」他說，中方始終認為「修昔底德陷阱」並非必然，願與美方相向而行，按照國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，推動中美關係健康、穩定、可持續發展，共同跨越「修昔底德陷阱」。

艾利森是美國知名政治學者及國際關係理論家，他所提出的「修昔底德陷阱」過去幾年廣為人知，並不時被套用在美中關係未來前景的預測。

但謝鋒話鋒一轉指出，當前中美關係仍然面臨嚴峻挑戰。青年一代能否像父輩那樣享受持續了80年的和平紅利、發展紅利，很大程度上取決於中美能否找到新時期正確相處之道。

他表示，中方希望與美方共同努力，秉持讓兩國和世界人民放心的責任擔當，展現把雙邊關係往好裡處的善意誠意，拿出落實兩國元首重要共識的舉措行動，推動「舊金山願景」轉為「實景」。

謝鋒說，「逢中必反」必然導致對抗。大陸不賭美國輸、不干涉美國內政、不干預美國大選，願意同美國做夥伴、做朋友，希望同美方相互尊重、和平共處、合作共贏。呼籲中美要共同有效管控分歧、共同推進互利合作、共同承擔大國責任、共同促進交流。

謝鋒 布林肯 大使館

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