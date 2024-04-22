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美公民北京郊區露營遇險 伯恩斯謝中國營救

記者謝守真／綜合報導
美國國務卿布林肯即將訪問中國前，中國外交部發布消息稱，救援人員曾於今年農曆春節期間，營救10多名在北京郊區露營遇險的美國公民。（美聯社）
美國國務卿布林肯即將訪問中國前，中國外交部發布消息稱，救援人員曾於今年農曆春節期間，營救10多名在北京郊區露營遇險的美國公民。（美聯社）

在美國國務卿布林肯即將訪問中國前，中國外交部發布消息稱，今年農曆春節期間，中國救援人員曾營救10多名在北京郊區露營遇險的美籍人士。為此，美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）19日向北京救援單位贈送錦旗致謝，並稱「他們（救援人員）那天晚上（的行動）證明了中美兩國可以共同努力做出『偉大的事情』」。

據中國外交部美大司官方微博「寬廣太平洋」消息，2024年春節假期，十餘名在京美籍人士在京郊露營遇險。期間，北京市公安、消防救援、衛健、外事等部門立即啟動緊急救援連動機制，成功營救遇險的美籍人士並及時救治。

對此，伯恩斯19日與受到救援的美籍人士專程向北京市參與救援的單位代表當面致謝，並贈送錦旗，對北京市消防救援、醫療隊伍的專業高效和國際人道主義精神表示感謝。感謝中方在一個「氣候、天氣、寒冷的氣溫和危險」的條件下所表現出的「英雄主義、勇氣和正確的行動」。

伯恩斯還說，「他們（救援人員）那天晚上（的行動）證明了中美兩國可以共同努力做出『偉大的事情』。」

中外交部美大司稱，這次救援遇險的美籍人士是北京市緊急救援連動機制各單位履職盡責、高效協作的成果，也是實踐生命至上理念的具體行動。近年來，北京市公安、緊急管理、消防救援、衛健等單位持續完善緊急救援連動機制，始終把生命至上、安全第一的理念放在首位，全力守護人民群眾包括國際友人在內的生命財產安全。

另，據中國日報網報導，相關事件發生於兩個月前的農曆除夕夜（2月9日），有十多名美國公民在北京郊區露營時發生事故。北京市外事辦公室副主任雷曉寧表示，當接獲報警後，當地公安、消防、救援人員與醫護人員及當地人一起展開快速的行動，動員逾150多人參與救援工作。

布林肯 美國公民 國務卿

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