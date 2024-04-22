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布林肯將訪華 環時：應姿態放低談合作

中國新聞組／北京22日電

美國國務卿布林肯將於4月24至26日訪問中國，據金融時報報導，布林肯本次訪華將警告中國，停止向俄羅斯提供武器相關技術，否則美國將採取懲罰措施。知情人士表示，美國正在考慮對中國金融機構和其他實體實施制裁。

報導指出，美國上周公布的清單，至2023年俄羅斯進口芯片90%來自中國，並用於生產導彈、坦克和飛機。去年最後一季，俄羅斯進口機床70%來自中國，並「可能用於」生產彈道導彈。

美國總統拜登去年12月發布了一項行政命令，警告外國金融機構，「如果為俄羅斯軍事工業基地有關的重大交易提供便利，將面臨失去進入美國金融體系的風險」。  

美國前中情局中國問題分析師丹尼斯懷爾德（Dennis Wilder）說：「中國一直擔心美國會因為中國在烏克蘭戰爭期間對俄羅斯的支持而加大對中國的制裁，尤其是在銀行業領域」。據俄羅斯媒體報導，四家中國頂級銀行上個月選擇性地停止接受來自俄羅斯的付款，特別是與關鍵電子元件交易相關的付款。

另外，環時社評指出，西方不少輿論強化並突出了布林肯訪華的「施壓」目的，包括警告中國不要「幫助俄羅斯」、避免在台海問題上「挑釁」等。

社評稱，想提前給美方打一打「預防針」，千萬不要抱著任何「壓服中國」的心理進行此訪。尋求在烏克蘭危機和以哈衝突等問題與中國合作，是布林肯此次訪華的重點議題之一。另外，美方還希望在芬太尼等問題上，中國能夠「幫一把」。美方應當把姿態放低一點，對中國表現出充分的尊重，體現自己的誠意。

俄羅斯 布林肯 烏克蘭

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