布林肯將訪華 環時：應姿態放低談合作

美國國務卿布林肯 將於4月24至26日訪問中國，據金融時報報導，布林肯本次訪華將警告中國，停止向俄羅斯 提供武器相關技術，否則美國將採取懲罰措施。知情人士表示，美國正在考慮對中國金融機構和其他實體實施制裁。

報導指出，美國上周公布的清單，至2023年俄羅斯進口芯片90%來自中國，並用於生產導彈、坦克和飛機。去年最後一季，俄羅斯進口機床70%來自中國，並「可能用於」生產彈道導彈。

美國總統拜登去年12月發布了一項行政命令，警告外國金融機構，「如果為俄羅斯軍事工業基地有關的重大交易提供便利，將面臨失去進入美國金融體系的風險」。

美國前中情局中國問題分析師丹尼斯懷爾德（Dennis Wilder）說：「中國一直擔心美國會因為中國在烏克蘭 戰爭期間對俄羅斯的支持而加大對中國的制裁，尤其是在銀行業領域」。據俄羅斯媒體報導，四家中國頂級銀行上個月選擇性地停止接受來自俄羅斯的付款，特別是與關鍵電子元件交易相關的付款。

另外，環時社評指出，西方不少輿論強化並突出了布林肯訪華的「施壓」目的，包括警告中國不要「幫助俄羅斯」、避免在台海問題上「挑釁」等。

社評稱，想提前給美方打一打「預防針」，千萬不要抱著任何「壓服中國」的心理進行此訪。尋求在烏克蘭危機和以哈衝突等問題與中國合作，是布林肯此次訪華的重點議題之一。另外，美方還希望在芬太尼等問題上，中國能夠「幫一把」。美方應當把姿態放低一點，對中國表現出充分的尊重，體現自己的誠意。