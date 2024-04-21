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中駐加大使突離任返京...加拿大外長訪華前奏？

記者陳湘瑾／綜合報導
中國駐加拿大大使叢培武在任職近五年後突然離任回國，引發外界意外。（取材自環球網）
中國駐加拿大大使叢培武在任職近五年後突然離任回國，引發外界意外。（取材自環球網）

加拿大環球郵報（The Globe and Mail）報導，中國駐加拿大大使叢培武在任職近五年後，已離任回國，這項突如其來的消息讓許多外交使團感到意外，叢培武離任的原因目前尚未被確認。

與此同時，叢培武離任之際，加拿大副外交部長莫里森（David Morrison）正在訪問中國，他指出此行是推動北京和渥太華和解努力的一部分，外界認為，這次訪問是加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）訪華的前奏。

加拿大全球事務部發言人高布（Jean-Pierre J. Godbout）稱，外國駐加拿大代表的平均任期為四到五年，中國政府目前已任命趙勇為駐加拿大使館臨時代辦；截至20日中午，中國加拿大大使館網站上仍未撤除叢培武的大使職稱。

現年57歲的叢培武，於1990年代初在中國外交部擔任外交官，曾在外交部北美事務司服務多年，並在2019年任命為駐加拿大大使。

根據新加坡聯合早報報導，叢培武任駐加拿大期間，正值中國與加拿大之間的關係急劇惡化。

加拿大2018年應美國引渡請求，逮捕華為前首席財務官孟晚舟，作為報復，中國關押兩名加拿大公民近三年時間，分別是「長白山文化交流中心」（Paektu Cultural Exchange）主任斯帕弗（Michael Peter Todd Spavor）和前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig），西方國家批評中國拘捕斯帕弗是人質外交。

此外，加拿大政府多次指控中國干涉選舉，中國駐渥太華大使館否認相關報導，表示「這些說法毫無根據且具有誹謗性」，叢培武更因此被多次召見。

加拿大國際廣播電台指出，加拿大政府2023年宣布驅逐中國外交官趙巍，其被指控試圖恐嚇加拿大保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）和他在香港的家屬，因莊文浩過去曾批評北京當局。北京作為回應，亦宣布解除加拿大駐上海領事甄逸慧（Jennifer Lynn Lalonde）的職務。

加拿大 大使館 新加坡

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