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美在菲律賓部署戰斧飛彈 中軍事專家：威脅台灣與廣東

特派記者廖士鋒／青島即時報導
中國軍事專家曹衛東批評美國在菲律賓部署戰斧飛彈威脅台灣與廣東地區。（記者廖士鋒／攝影）
中國軍事專家曹衛東批評美國在菲律賓部署戰斧飛彈威脅台灣與廣東地區。（記者廖士鋒／攝影）

解放軍海軍承辦的西太平洋海軍論壇，與號稱史上規模最大的美菲「肩並肩」軍演，都將在22日開幕，美國陸軍在軍演前宣布把可發射戰斧飛彈的「提豐」系統部署在菲律賓，這是美國2019年撕毀「中導條約」後首次在境外部署陸基彈道飛彈，而中國軍事專家批評，這威脅台灣與廣東地區。

美國陸軍已於4月初宣布，「提豐（Typhon）」武器系統將部署到菲律賓，這是一種機動型的飛彈發射機，可發射標準6型飛彈、還有戰斧巡弋飛彈，同時第一多域特遣部隊（1st Multi-Domain Task Force）也將部署到菲國。

對於美菲軍事合作的不斷升溫，中國軍事專家曹衛東20日在青島向媒體指出，中國與菲律賓都是南海周邊的國家，存在著島嶼主權和海上畫界爭端的問題，但是有「南海各方行為準則」，還有「南海行為宣言」，通過談判的方式來解決問題，「但是美國現在是一個域外的國家，你和菲律賓如果搞這種演習或者是軍事上的合作，如果不針對第三方是沒有什麼問題的，但是現在把這個軍事演習針對第三方、挑撥我們和菲律賓之間的矛盾關係，這是我們要堅決反對的」。

他表示，美國本身就是一個域外的國家，本來在菲律賓有5個基地，現在又增加了4個，其中3個都放在呂宋島，靠近台灣，現在又部署了提豐系統。

曹衛東強調，提豐系統就是戰斧巡弋飛彈加上標準6型的防空飛彈，「對我們台灣島的打擊距離，你的射程是1800公里，現在距離台灣島只有400公里，台灣島整個在戰斧巡弋飛彈的覆蓋之下，它不但對台灣島構成了威脅，還對我們的廣東省一些沿海都構成了威脅，因為它離廣東省就660公里，離我們東南沿海的城市或者地區也很近」。

他批評，把這種軍事基地部署在菲律賓，又針對的是第三方，「無論是對台灣島還是對我們中國，那都是一種安全上的威脅，所以我們必須得堅決反對，因為你不利於穩定這個地區的和平穩定，而是威脅到其他的國家的和地區的安全」。

他也表示反對美國和菲律賓的演習「本來應該是防禦菲律賓的，但現在把區域向領海以外推，再把這種射程遠的武器裝備對準其他的國家」。他強調這是美國在與俄羅斯撕毀「中導條約」以後，第一次在境外部署陸基中程彈道飛彈（射程在500公里以上，5500公里以下）。過去這種都是由海上的戰艦發射的，所以它不違反「中導條約」，「現在你把它拿到陸上發射，你又部署在我們的家門口，本來是想在韓國部署的，你現在部署針對中國的意圖是非常明顯的，我們當然要堅決反對了」。

曹衛東表示，「我們在這個事上，不惹事也不怕事，你要部署戰斧巡航導彈（戰斧巡弋飛彈）對準我，我也有相應的這些武器裝備和警戒的裝備，我可以預警、可以還擊」。

彈道飛彈 解放軍 俄羅斯

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