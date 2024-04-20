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美菲「擊沉演習」 中國製軍艦當靶船 環時：表演很滑稽

中國新聞組／北京20日電
美菲聯合演習中將擊沉一艘報廢的大型艦艇，使用菲律賓海軍補給艦卡里拉亞湖號為靶船，引起中國媒體與網民熱烈議論。（取材自觀察者網）
美菲聯合演習中將擊沉一艘報廢的大型艦艇，使用菲律賓海軍補給艦卡里拉亞湖號為靶船，引起中國媒體與網民熱烈議論。（取材自觀察者網）

美菲將在4月22日至5月8日於南海舉行聯合軍演，再次向中國表態美在南海爭議中支持菲國立場。軍演還沒開始，政治表演搶先登場。菲軍方宣布將在「擊沉演習」部分選定退役的菲海軍補給艦「卡里拉亞湖號」（BRP Lake Caliraya）作為靶船，此艦原是中國製造、菲企所使用的民用油船，是菲律賓唯一的「中國造海軍資產」；菲軍方又堅稱「並非有意為之」、不代表向特定國家發出信號。對此，中國官媒斥「這番表演很滑稽」。

資料顯示，「卡里拉亞湖號」原名為「拉普-拉普號」，由中國浙江台州中興造船廠建造，載重量近5000噸，原來是菲律賓國家石油公司（PNOC）最大的船隻，使用來運輸油罐中的油料。據菲律賓海軍稱，該船在2014年3月被捐給菲律賓海軍後，菲律賓海軍在八打雁和甲米地的船塢對該船進行維修，然後加入現役，成為菲律賓海軍第一艘補給艦，該艦於2020年退役。。

即便菲方聲稱「擊沉演習」安排沒有任何針對性，但中媒與許多網民都猜測：「菲律賓這招一定是故意」。

環球時報社評以「拿中國造的船當軍演靶船，菲律賓的把戲很滑稽」為題表示，「卡里拉亞湖號」是中菲先前合作的一個見證，後來被菲律賓海軍改造為其歷史上第一艘補給艦。菲律賓方面準備拿它當做模擬「敵艦」的靶船，有明顯的挑釁意圖，卻又欲蓋彌彰、敢做不敢認，搞什麼「並非有意為之」的把戲。這種首鼠兩端的做法，讓馬尼拉成了地區的一個笑話，也是它在整個南海問題上搞投機的縮影。

社評強調，這次美菲「肩並肩」軍演的性質是十分惡劣的，不僅規模將超往年，美菲還將首次在菲律賓領海12海里以外的爭議地區舉行演習，菲海岸警衛隊將首次為該演習部署6艘艦艇。此外，菲律賓、美國和法國海軍將首次舉行三邊聯合巡邏。相較於「擊沉演習」這種表演性質的安排，美菲吹捧的幾個「首次」對地區穩定的威脅才是實質性的，需要引起地區國家高度警惕。

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