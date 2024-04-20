反制美祭301調查？ 中從進口丙酸下手 開徵43.5%反傾銷保證金

中國商務部19日上午宣布，原產於美國的進口丙酸存在傾銷，將自4月20日起對美國公司徵收43.5%的反傾銷保證金。（美聯社）

中國商務部 19日上午宣布，調查機關初步認定，原產於美國的進口丙酸存在傾銷，使中國國內丙酸產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係，自4月20日起對美國公司徵收43.5%的臨時反傾銷保證金。中方此舉疑似是對美國政府近日加大中國鋼鋁產品關稅 ，以及對中發起301調查作出回應。

美國政府17日指責中國不公平做法，表示計畫將中國鋼鋁產品關稅提高三倍，並在同日宣布對中國的海事、物流和造船業發起301調查，可能導致更多的關稅。

中國商務部去年7月21日對原產於美國的進口丙酸進行反傾銷立案調查，原訂應在今年7月21日前結束調查，特殊情況下可延長半年至2025年1月21日。而中國商務部在19日上午透過官網發布「2024年第15號關於原產於美國的進口丙酸反傾銷調查的初步裁決公告」。

公告表示，自2024年4月20日起，進口業者在進口原產於美國的丙酸時，應依據初裁決定所確定的保證金比率向中國海關提供相應的保證金。對美國公司徵收的保證金比率為43.5%。

丙酸是重要的精細化工產品和有機合成原料，主要用於生產防腐劑、防黴劑、除草劑、醫藥中間體等，廣泛應用在食品、飼料、農藥、醫藥等日常生活領域。

根據中國海關數據，中國進口的丙酸幾乎全來自於美國，2019年至2022年間，美國進口丙酸占總進口丙酸的比率在97.41%至99.99%之間，不過自2020年以來，進口的總噸數逐漸下降，已近砍半。而原產於美國的丙酸進口量約占中國的平均市場份額約在30%左右。

另外，英國副首相陶敦（Oliver Dowden）表示，英國的開放經濟面臨前所未有的威脅，並暗示可能在「降低風險」的推動下限制對中國的投資 與貿易。這些措施在一定程度上兌現了英國首相蘇納克向美國總統拜登做出的承諾。

綜合路透、法廣報導，陶敦18日在倫敦一個智庫活動上致詞時指出，英國當地開放的經濟被一些戰略競爭者及其代理人視為目標，不論是流入或流出的投資資金、進口和出口，以致學術的交流合作，所有這些範疇的經濟安全利益都受到威脅。

陶敦表示，英國將透過「國家安全和投資法」等，處理英國對外投資的國安風險，特別是中國企業的收購。並將「關鍵礦物」和「半導體」列入敏感領域，未來所有涉及有關範疇的投資，都需按法規要求進行審查。