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沙烏地阿拉伯砸5000億美元建未來城 訪中招商找夥伴

中國新聞組／北京19日電
沙烏地阿拉伯耗資至少5000億美元的新未來城，找上中國當合作夥伴。（取材自微信公眾號「牛彈琴」）
沙烏地阿拉伯耗資至少5000億美元的新未來城，找上中國當合作夥伴。（取材自微信公眾號「牛彈琴」）

以色列和伊朗還在纏鬥之際，中國正悄悄在中東開闢新藍海。據中國官媒報導，沙烏地阿拉伯耗資至少5000億美元的新未來城，找上中國當合作夥伴，該國代表團近日為此訪華招商。報導稱，對照一些西方國家對中國商品大棒揮舞，沙國此項工程將給中國企業帶來巨大機遇，堪稱「生活給你關閉一扇門，就會給你打開一扇窗。」

中國官媒新華社旗下微信公眾號「牛彈琴」昨發文指出，沙國這個超級大計畫是「世界新奇蹟」，最標誌性的項目就是長170公里、寬200米、旨在容納900萬居民的線形城市。就是一個超級線性城市，像一道屏障，橫亙在阿拉伯半島。未來生活在這座無汽車城市裡的居民將達到900萬，約占沙烏地阿拉伯現有人口的四分之一。投資至少5000億美元以上。

而沙國立刻想到了中國。一個沙國代表團15日起對中國進行為期七天的訪問，行程包括北京、上海、香港和深圳等地，目的就是在為其新未來城進行宣傳並尋求潛在的合作夥伴。在代表團首北京，新未來城首席執行官納茲米·納賽爾表態稱，新未來城是一個複雜、巨大的工程，這樣一個工程需要大量中國企業的參與才能實現，相信這將給中國企業帶來巨大的機遇。

報導指出，沙國到中國大手筆招商，這顯示了三點。第一，逆全球化沉渣泛起，一些西方國家對中國商品大棒揮舞。但另一方面，「一帶一路」給世界帶來的重大機遇，也激發了其他國家的偉大構想，沙烏地阿拉伯新未來城就是其中一個例子。

第二，要看到發展的機遇，更要看到隱藏的風險。有西方媒體報導指沙國該項目似乎陷入資金困境，目標人口已縮水至30萬人；另外，長170多公里裡的線城，屆時可能也只會完成2.4公里。

第三，利益，還是利益最重要。沒有看得到的巨大利益，沙烏地阿拉伯代表團會花這麼長時間，大手筆到中國來招商？國與國之間，沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，有的是永遠的利益。利益牢固，關係才能更加穩固。

沙烏地阿拉伯 微信 一帶一路

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