蕭茲訪華行溫柔? 中撤德牛肉禁令 德美媒體各有不同解讀

德國總理蕭茲結束訪華，中國解除部分德國牛肉進口禁令。（美聯社）

國際關注德國 總理蕭茲 的中國行，在蕭茲訪京期間敦促中國改善市場准入後，中國海關當局16日表示，已解除對部分德國牛肉進口的禁令。不過德媒評論，雖然蕭茲對北京大規模的工業補貼提出批評，但「來自德國的壓力仍過於溫柔」，成效有限。紐約時報則指出，德國遲遲無法與中國「分手」的原因，在於眾多德企渴望維持在中國龐大的經貿業務，甚至希望擴大利益。

德國總理蕭茲16日結束為期3天訪中行程，同日中國海關發布公告，解除對部分德國牛肉進口的與狂牛症相關的禁令。中國海關總署在官網發布，這項放寬政策適用於從德國進口的30個月以下小牛的去骨牛肉。該變更自4月16日（即公告之日）起生效。

因應歐洲2000年爆發狂牛症，中國自2001年3月起，禁止進口和銷售從德國等10多個國家的牛肉。

蕭茲16日會見中國國家主席習近平，並向中國同行施壓，要求提供更好的市場准入，並表示德國不想與中國「脫鉤」。

德國之聲報導，在當前中東局勢突變、俄烏戰爭僵持以及德國經濟疲軟的大背景下，蕭茲的中國之行受到了德語媒體的格外關注。蕭茲雖然此次敦促中國為德企提供公平的競爭環境，並對北京大規模的工業補貼提出批評，但北京方面回應中國產品的市場不斷擴大靠的是效率和品質，而並非國家大量補貼的結果。

德國「商報」評論指出，難道中國驚人的成就真的只是源自勤奮和創新嗎？這種解釋顯然難以令人信服，任何一位德國總理都不應被這樣的說辭矇蔽和搪塞。但德國政府並沒有能讓北京心悅誠服的施壓手段。

評論認為，「來自德國的壓力過於溫柔，缺乏力道」。

「法蘭克福匯報」發表評論稱，蕭茲訪中期間之所以謹言慎行，是因為他深知，一旦爆發德中貿易戰，德國經濟將受到沉重衝擊。

另外，美國紐約時報中文網報導，調查顯示，三分之二在中國發展的德企聲稱面臨不公平競爭，但去年，德國企業在中國投資 了104億歐元（約111億美元）。與日本和美國企業不同，德國企業在華投資幾乎沒有減弱的跡象。

德國墨卡托中國研究中心（MERICS）首席經濟學家曾林（Max J. Zenglein）表示：「隨著美國和日本等國家在與中國的往來中採取更尖銳的立場，德國對於中國獲得技術和資本方面顯得尤為重要，德國在這方面絕對處於優勢地位。」

德國車企代表指出，德國成千上萬的工作崗位依賴於中國市場產生的收入，而且德國汽車製造商在自動駕駛等領域的研發越來越依賴中國的團隊，歐洲在這些領域並不先進。

投資中國最大的德國企業之一車商賓士（Mercedes-Benz）執行長康林松（Ola Kallenius）陪同蕭茲訪中期間說，中德經濟關係不僅要培養還要擴大，並說賓士在中國的經營策略：「退出如此一個龐大的市場絕非選項，而是要鞏固我們的地位。」

美國之音報導，在北京的中國歐盟商會主席彥辭(Jens Eskelund)說，雖然對歐中雙方貿易的一些擔憂是合理的，但如果歐洲和中國領導人不加強對話，就有可能出現沒有好結果的脫鉤。他並警告：歐中貿易摩擦可能演變成全面貿易戰。