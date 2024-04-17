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歐盟再查中醫療器材採購市場 恐加劇貿易緊張

編譯簡國帆／綜合外電
針對是否限制中國太陽能板進口，歐盟各國表達不同看法。（美聯社）
針對是否限制中國太陽能板進口，歐盟各國表達不同看法。（美聯社）

一份歐盟多數國家都已簽署的文件草案顯示，歐盟將擴大支持陷入困境的歐洲太陽能面板製造商，但不會限制從中國進口低價太陽能板。此外，歐盟將調查中國醫療器材採購市場，尋求市場進入平等，此舉可能進一步加劇歐盟與中國之間已經緊張的貿易關係。

路透報導，歐盟執委會與多數歐盟國家簽署了歐洲太陽能憲章（European Solar Charter）草案，草案顯示，各國政府將考慮利用更多歐盟資金與國家援助，支持太陽能製造計畫，「短期內需要採取進一步緊急行動，以解決歐洲製造業的危機」。

歐盟官員表示，歐盟27國中超過20個國家簽署這份文件。這些政府表示，將在再生能源標案中，增加網路安全與永續發展要求等標準，以協助當地製造商，並且快速實施歐盟規定，加快發放製造設施的許可。

不過，這項草案並未對歐盟貿易關稅或太陽能面板進口的限制，做出任何承諾。

雖然歐洲正以創紀錄的速度安裝太陽能面板，但這些產品大多來自中國，歐洲為數不多的太陽能板製造商正疲於因應來自中廠的競爭，促使一些製造商減產或乾脆計畫改往美國投資

另據美國之音引述彭博社報導，由於對中國醫療器材採購政策的持續關注，歐盟委員會即將啟動針對中國醫療器材採購市場的調查。這項調查顯示歐盟將首次啟用國際採購工具（IPI），該工具旨在打開對歐盟企業封閉的獲利性採購市場，以增強雙邊貿易的互惠性。

調查的焦點是評估中國政策是否不公正地偏袒國內供應商，從而限制歐洲企業參與中國的公共採購項目。如果調查發現存在不公平的市場准入障礙，根據IPI的規定，中國公司可能會在歐盟單一市場的招標申請中被降級，或完全排除在外。

根據歐盟的觀點，中國政府近年來強化了對國內醫療器材市場的控制，尤其是透過2015年國務院的決策以及隨後各省採取的進一步措施，這些措施明顯傾向於支持本土製造商。

歐盟將擴大支持陷入困境的歐洲太陽能面板製造商，但不會限制從中國進口廉價太陽能板。...
歐盟將擴大支持陷入困境的歐洲太陽能面板製造商，但不會限制從中國進口廉價太陽能板。（路透）

歐盟 國務院 投資

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