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德總理歡迎競爭 中能源車成「廣交會」打卡熱點

中國新聞組／北京17日電
第135屆廣交會開幕，新能源汽車展區吸引採購商參觀諮詢。圖為一款新能源汽車吸引採購商。 (中新社)
第135屆廣交會開幕，新能源汽車展區吸引採購商參觀諮詢。圖為一款新能源汽車吸引採購商。 (中新社)

第135屆廣交會16日進入第二天，新能源汽車展位成為最熱「打卡點」。在聽聞德國總理蕭茲歡迎中國汽車「公平競爭」後，不少車企對歐洲市場發起「衝鋒」，準備好高性價比的電動車備戰德國市場。

香港文匯報報導，德國總理訪華帶動了不少電動車企業關注德國市場。浙江今日陽光新能源車業國際部部長黃麗雅表示，該公司亦提前布局，在德國已找到合作經銷商。

黃麗雅也坦言，去年至今，歐美市場受全球經濟環境影響，銷量有所減少，歐洲的不少經銷商都反映當地消費者購買力下降，「很多歐洲消費者都捨不得買額外的交通工具了，而不少經銷商手裡還有庫存。」針對這種形勢，她表示，公司會設計更輕便小巧，價格也更實惠的電動車新品，以滿足歐美市場的新趨勢。

不少來自歐洲及全球的消費者對中國新能源汽車亦很認可。「我們主要希望採購新能源汽車，包括貨車和SUV等。」來自歐洲的採購商埃利頓說，中國是全球新能源汽車領域的領導者，所以非常期待中國電車品牌的新品。

報導指出，多位海外採購商受訪時表示，中國新能源車已經駛入當地市場，對本屆廣交會中國電動車的電池續航技術、性價比等特點印象深刻。有墨西哥採購商表示，已經準備採購五個40英尺的集裝箱產品回國。

還有電動車企業在廣交會頭兩天已經談下了大訂單。大運集團有限公司董事長遠勤山就透露：「我們已經拿下了數百台高端貨車的出口訂單，總額高達6000多萬元人民幣，大部分銷往非洲市場。」

電動車 德國 墨西哥

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