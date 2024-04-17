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德總理訪中團高規格「防諜」 手機不離身、回國就報廢

中國新聞組／北京17日電
中國國家主席習近平16日在北京釣魚台國賓館會見德國總理蕭茲。(新華社)
中國國家主席習近平16日在北京釣魚台國賓館會見德國總理蕭茲。(新華社)

德國總理蕭茲率多名企業家訪問中國，德國安全部門採取高規格預防措施，以應對中國可能做出的間諜行為，包括不帶存有敏感數據的電子裝置、手機不離身、回國後應將曾帶往中國的電子裝置報廢處理，只做一次性使用。

據德國之聲報導，蕭茲目前正率領3名德國內閣部長及西門子、BMW(寶馬)、Mercedes-Benz(奔馳)等多家德企高階主管訪問中國，不過日前傳出德國安全部門在出訪前，就因擔心中國當局可能會採取的間諜行動，蕭茲訪中代表團啟程前就接受有關部門的網路安全培訓。

另外，德國聯邦憲法保衛局還要求代表團成員保持最高級別的警惕，比如，在中國時重要訊息及設備絕不離手，若要將具有敏感數據的手機置於他處，必須存放在專門的密封袋，以便事後確認手機是否有被他人使用過。手機上也只儲存極少數號碼與資料。

同時也要求代表團成員對周遭環境維持極度的不信任，提醒成員即使在沒有手機等設備的場合，包括汽車內、臥室等場所，交談也可能被竊聽，因此和德國境內工作單位的通話也應盡量避免。

德國憲法保衛局另建議回國後，應更換手機、電腦的密碼，並全面檢查是否被安裝惡意軟體。據德國情報機關說法，因為多數電腦、手機等電子設備都在中國生產，若攜帶這些設備前往中國，回國時應當報廢處理。

德國情報機關專家認為，中國政府窺探個人電子設備的可能無所不在，需多加留意，比如當中方人士主動提供充電器，可能就存在手機、電腦數據被充電器讀取的風險，公共場所的無線網路也盡量避免使用。柏林晨郵報隨行記者指出，代表團成員大多遵循這項要求，將可連網設備都連在德國。

德國 蕭茲 間諜

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