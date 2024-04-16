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習近平見蕭茲：求同存異 中德關係才能持續發展

中央社／台北16日電
圖為習近平2022年11月4日在北京人民大會堂會見到訪的蕭茲。（新華社）
圖為習近平2022年11月4日在北京人民大會堂會見到訪的蕭茲。（新華社）

中國國家主席習近平今天上午在北京釣魚台賓館會見來訪的德國總理蕭茲。習近平表示，只要雙方相互尊重並求同存異，中德雙邊關係將持續穩定發展。

綜合中國官媒新華社與路透社報導，習近平告訴蕭茲（Olaf Scholz）：「我們必須從長遠和戰略的觀點，全面衡諸並發展雙邊關係。」

蕭茲這回訪中3天，也是德國政府去年頒布去風險政策後他首度造訪。德國頒布去風險政策，是要避免與中國過從甚密。

習近平說：「只要雙方秉持彼此尊重，求同存異，相互學習，並達成雙贏合作，兩國關係將持續穩定發展。」

蕭茲此行另走訪上海與重慶，跟著他的訪團成員來頭不小，像是投資中國最大的德國企業之一車商賓士（Mercedes-Benz）執行長康林松（Ola Kallenius）

和BMW執行長齊普策（Oliver Zipse）。

兩人訪中期間，紛紛強調中國市場對歐洲最大經濟體德國的重要性。中國是德國最大的貿易夥伴。

康林松今天在北京接受德國第一電視台（ARD）訪問說，中德經濟關係不僅要培養還要擴大，並說賓士在中國的經營策略：「退出如此一個龐大的市場絕非選項，而是要鞏固我們的地位。」

齊普策也表達了相同觀點。他告訴第一電視台的新聞節目「每日新聞」（Tagesschau）說：「我們的確看到了更多的機會而非風險。」

德國 蕭茲 習近平

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