習近平見蕭茲：求同存異 中德關係才能持續發展

圖為習近平2022年11月4日在北京人民大會堂會見到訪的蕭茲。（新華社）

中國國家主席習近平 今天上午在北京釣魚台賓館會見來訪的德國 總理蕭茲 。習近平表示，只要雙方相互尊重並求同存異，中德雙邊關係將持續穩定發展。

綜合中國官媒新華社與路透社報導，習近平告訴蕭茲（Olaf Scholz）：「我們必須從長遠和戰略的觀點，全面衡諸並發展雙邊關係。」

蕭茲這回訪中3天，也是德國政府去年頒布去風險政策後他首度造訪。德國頒布去風險政策，是要避免與中國過從甚密。

習近平說：「只要雙方秉持彼此尊重，求同存異，相互學習，並達成雙贏合作，兩國關係將持續穩定發展。」

蕭茲此行另走訪上海與重慶，跟著他的訪團成員來頭不小，像是投資中國最大的德國企業之一車商賓士（Mercedes-Benz）執行長康林松（Ola Kallenius）

和BMW執行長齊普策（Oliver Zipse）。

兩人訪中期間，紛紛強調中國市場對歐洲最大經濟體德國的重要性。中國是德國最大的貿易夥伴。

康林松今天在北京接受德國第一電視台（ARD）訪問說，中德經濟關係不僅要培養還要擴大，並說賓士在中國的經營策略：「退出如此一個龐大的市場絕非選項，而是要鞏固我們的地位。」

齊普策也表達了相同觀點。他告訴第一電視台的新聞節目「每日新聞」（Tagesschau）說：「我們的確看到了更多的機會而非風險。」