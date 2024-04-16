「要對話，不要對抗」德汽車業反對對中祭懲罰性關稅

德國總理蕭茲（左）14日抵重慶後，造訪德國博世集團與中國慶鈴汽車集團合資成立的博世氫動力系統（重慶）有限公司，凸顯中德經濟關係緊密。（路透）

德國 總理蕭茲正在中國訪問，德國汽車工業此前發聲表示，反對對中國電動車 徵收懲罰性關稅。汽車工業聯合會主席穆勒直指，對於歐盟 正在進行的中國電動車反補貼調查，雙方都應展現出對話的意願。

德國之聲報導，穆勒認為採取反補貼措施，例如引入懲罰性關稅，歐洲及德國汽車工業所面臨的挑戰並不會迎刃而解。歐盟擬議中的懲罰性關稅一旦引發貿易爭端，將很快就會引發負面後果。

作為最具影響力的汽車工業院外遊說家，穆勒指出，對華業務是德國大量工作崗位的保障。此外，企業正在為轉型投入大量資金，而這些資金也部分來自中國這一重要的銷售市場。

報導指出，去年秋季以來，歐盟委員會一直在對中國電動車是否接受過非法補貼展開調查。來自歐盟的數據顯示，來自中國的電動車通常比歐盟製造的電動車便宜約20%。

完成反補貼調查之後，有可能對中國電動車徵收懲罰性關稅。德國媒體通報稱，6月5日，歐盟將就此發布初期通告。

杜伊斯堡汽車研究中心發布的數據顯示，目前德國汽車的30%至40%被銷往中國。如果歐盟對中國產電動車徵收關稅，那麼，中國反制措施的首要目標可能將針對德國。