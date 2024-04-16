美揭駭客「伏特颱風」有中政府背景 北京回批栽贓換預算

中國指控美國情報機構利用毫無事實根據的藉口抹黑中國，以此換取美國政府預算。（路透）

針對美國指控中國網路攻擊威脅，中國國家計算機病毒應急處理中心15日發布一份報告，反批美國情報機構利用毫無事實依據的藉口無底線抹黑中國，以此換取美國政府撥款，是「巨大醜聞」。

央視新聞報導，今年2月1日，美國眾議院舉行一場「中國網路攻擊威脅」聽證會，該會議主要針對2023年5月由微軟 公司揭露的「伏特颱風」駭客 組織展開討論。微軟稱，該駭客組織具有中國政府支持背景，並稱其對美國關鍵基礎設施發動了網路攻擊並試圖進一步實施破壞，給美國國家安全造成嚴重威脅。

報導稱，針對這一指控，中國的聯合調查技術團隊進行了溯源分析後發現，相關指控缺乏證據，純屬栽贓陷害，目的就是為了打壓中國對外形象與發展。

央視新聞指出，中國的聯合調查技術團隊經過溯源分析認為，微軟和「五眼聯盟」國家報告中提到的病毒程序並沒有表現出明確的國家背景駭客組織行為特徵，反而與勒索病毒網路犯罪團夥的關聯程度更為明顯。

在這種情況下，微軟和「五眼聯盟」國家僅憑受害單位和攻擊者的攻擊技戰術這些模糊的歸因因素，就把「伏特颱風」扣上「中國政府支持背景駭客組織」的帽子，不僅非常不嚴謹和不專業，其背後必然有更深層次的原因。

央視新聞指出，近年來，中國公安機關偵破西北工業大學、武漢地震監測中心等多個機構被美國家安全局、中央情報局網路攻擊案件中表明，美國才是真正的「黑客帝國」、「竊密帝國」。

中國國家計算機病毒應急處理中心高級工程師杜振華指出，美國NSA（美國國家安全局）、CIA（美國中央情報局）都有過很多的網路武器洩密事件，導致現在的網路空間出現了攻擊能力不斷增強的現狀。這樣的現狀導致很多的網路犯罪團夥，實際上具備的攻擊能力是很強的。

針對中國國家計算機病毒應急處理中心發布的報告，中國外交部網絡事務協調員王磊指出，該報告揭露了只要無底線抹黑中國，就能換取美國政府撥款的巨大醜聞。