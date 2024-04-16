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國安部教戰舉報 鼓勵全民抓間諜

中國新聞組／北京16日電
總書記習近平上任後高度重視「安全」議題，並提出「總體國家安全觀」。（國安部視頻截圖）
總書記習近平上任後高度重視「安全」議題，並提出「總體國家安全觀」。（國安部視頻截圖）

今年4月15日是中國第九個「全民國家安全教育日」，繼前一日公布「十大反間諜案例」後，國家安全部周一又公布「十大公民舉報案例」，強調「每個人都是國家安全的守護者」，鼓勵全民抓間諜，「共築維護國家安全的鋼鐵長城」。

總書記習近平上任後，全國人大常委會於2015年7月1日通過的「國家安全法」第14條就明定，每年4月15日為「全民國家安全教育日」。爾後每年4月15日中國都會高調宣導國家安全相關訊息。

國家安全部微信公眾號15日發布消息稱，「廣大人民群眾牢固樹立國家安全意識，心懷『國之大者』、心存國家大義、心繫國家安全，以捨我其誰的勇毅果決舉報『身邊』間諜，無懼威脅恐嚇；以明辨是非的『火眼金睛』發現識別間諜行為，阻斷現實危害，他們的行為應當受到表彰，更應被廣為傳頌」。

國安部還透過十支影片宣揚十個舉報間諜的「典型案例」，包括：規勸朋友主動投案自首、舉報可疑人員偷拍軍事目標、江蘇漁民捕獲海上竊密裝置、舉報境外諮詢機構搜集敏感信息、舉報外籍人員深入某自然保護區盜採動物樣本、舉報境外某公司大肆搜集中國糧食種質資源、舉報街頭遭遇攀拉、主動報告境外遭脅迫參諜等。

國安部稱，「近年來，越來越多人民群眾及時通過各種方式，積極反映危害國家安全的可疑情況，為國家安全機關依法發現、防範、制止和懲治各類危害國家安全活動提供了有力支持。」

文章並提醒大陸民眾，「國家安全無小事」，一旦發現有危害國家安全的可疑情況，應當主動向國家安全機關報告，強調「每個人都是國家安全的守護者」，呼籲全民「共築維護國家安全的鋼鐵長城」。

今年4月15日是中國第九個「全民國家安全教育日」，國安部15日公布「十大公民舉報...
今年4月15日是中國第九個「全民國家安全教育日」，國安部15日公布「十大公民舉報案例」，鼓勵全民抓間諜。（國安部視頻截圖）

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