澳洲雪梨商場持刀襲擊案 中國留學生1死1傷

雪梨警方14日封鎖發生持刀襲擊事件的商場及附近區域。(新華社)

中國駐澳洲大使館 、中國駐雪梨總領館當地時間14日晚證實，13日發生在澳洲雪梨一購物中心的持刀傷人事件，造成6死、10多人傷，其中有一名中國公民死亡，另一名中國公民受傷。中國駐雪梨總領館表示，兩名涉事中國公民均為留學生，使領館將全力協調涉事人員家屬赴澳，並為傷者康復治療提供協助。

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央視新聞報導，中國駐雪梨總領館代總領事王春生表示，在事件發生後，駐澳使領館方面第一時間與澳方取得聯繫，並且經過多方反覆核實，澳方目前確認，事件中確實有一名中國公民死亡，另外有一名中國公民受傷。王春生表示，接下來駐澳使領館將同死者家屬、國內相關部門，和澳方保持密切聯繫，全力做好後續事宜，提供協助。

據報導，中國駐澳洲大使館公使銜參讚兼總領事蔡志烽表示，在事發後，駐澳使館和駐雪梨總領館第一時間向澳方表達了關切，協調並同澳聯邦政府、新南威爾士州政府保持密切溝通，確認事件造成一名中國留學生 遇難，另一名中國留學生嚴重受傷。

中國駐澳洲大使館公使銜參讚兼總領事蔡志烽還表示，澳方對中方遇難者表示了哀悼，對遇難者和傷者的家屬也表示了慰問。目前，使領館方面已經將情況報告給了國內，並聯繫死傷留學人員的家屬。

關於接下來的工作部署，蔡志烽表示，使領館將繼續同澳方，和中方受害學生的家屬保持溝通，全力為有關學生家屬來澳處理善後以及照料傷者康復治療等提供協助。接下來，使領館的工作重點是同駐雪梨總領館一道，全力以赴，首先為死傷者家屬來澳提供便利，切實保障中方人員權利。