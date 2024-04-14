我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工

聯合航空取消3架美國-中東班機 法航14日停飛以色列

有錢還買不到 大馬元首獲贈中國最高領導人座駕

中國新聞組／北京14日電
馬來西亞國家元首蘇丹伊布拉欣12日在臉書說，獲贈一輛由中國第一汽車集團生產的紅旗L5豪華轎車。(取材自微博)
馬來西亞國家元首蘇丹伊布拉欣12日在臉書說，獲贈一輛由中國第一汽車集團生產的紅旗L5豪華轎車。(取材自微博)

馬來西亞國家元首蘇丹伊布拉欣（Sultan Ibrahim Sultan Iskandar）12日接見中國駐馬大使歐陽玉靖時，獲贈一輛由中國生產的新款紅旗L5豪華轎車，成為這款豪車的全球首位榮譽車主。不過，他沒有說明這輛轎車是以誰的名義送出。

新加坡聯合早報報導，蘇丹伊布拉欣素來熱愛收集名車，他12日在臉書說，歐陽玉靖覲見時，獻上一輛由中國第一汽車集團生產的紅旗L5豪華轎車。

據報導，這款豪華轎車是中國最高領導人在國事和外交活動中的座駕。而蘇丹伊布拉欣獲贈的是去年4月發布的第二代紅旗L5。

據汽車之家指出，全新一代的紅旗L5最早於2023年上海車展正式亮相，傳承經典復古的造型，並加入一些更具現代感的元素，採用白藍雙色車身設計，看上去更加年輕典雅。

港媒報導，紅旗L5有中國的勞斯萊斯（Rolls-Royce）之稱，公開售價約人民幣600萬元，不過，該車不是有錢就能買到，一般民眾若想購買，須先接受背景調查，對國家有貢獻者才有資格擁有。

此外，今年是馬中建交50周年，蘇丹伊布拉欣在臉書也提到，他和歐陽玉靖討論了馬中雙邊關系及時事課題。「馬來西亞希望善用自身優勢，增加兩國貿易量及加強技術交流，並擴大對華出口……中國是世界重要的經濟大國之一，也是馬來西亞主要的貿易夥伴，希望有更多中企來馬投資，為馬來西亞創造更多就業機會。」

臉書 新加坡 就業

上一則

iPhone改裝「飯卡手機」風靡中校園 戴專用眼鏡才能看

下一則

沒資質旅行社遇上「黑遊船」 秦皇島旅行團翻船12死

延伸閱讀

台灣鳳梨酥出現強敵 中國網友評比：不如馬來西亞的

台灣鳳梨酥出現強敵 中國網友評比：不如馬來西亞的
中國衝擊2.0 大馬銷售網路儼然陷於低價傾銷潮

中國衝擊2.0 大馬銷售網路儼然陷於低價傾銷潮
大馬17歲男遭舍友懷疑偷19元 被13人活活打死

大馬17歲男遭舍友懷疑偷19元 被13人活活打死
馬來西亞領事館4/4齋戒月集市 匯集豐富回教美食

馬來西亞領事館4/4齋戒月集市 匯集豐富回教美食

熱門新聞

一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

2024-04-11 00:39
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
華為上海青浦研發中心（澎湃新聞）

華為建半導體設備研發中心 開2倍薪搶人 但被007工時嚇走

2024-04-12 17:24
香港中學文憑試（DSE）中文科11日開考，一題評價《岳陽樓記》難倒不少學生。圖為深圳香港培僑書院龍華信義學校試場首日開考情況。(取材自香港考評局)

香港中學文憑試 「岳陽樓記」讓考生哭了

2024-04-12 20:52
小米SU7手機支架。（取材自微博）

余承東酸SU7「為什麼用手機支架」 雷軍妙答：同行交流

2024-04-12 02:16

超人氣

更多 >
奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣
在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定
洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次

洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次
紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區
全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房

全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房