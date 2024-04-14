有錢還買不到 大馬元首獲贈中國最高領導人座駕

馬來西亞國家元首蘇丹伊布拉欣12日在臉書說，獲贈一輛由中國第一汽車集團生產的紅旗L5豪華轎車。(取材自微博)

馬來西亞國家元首蘇丹伊布拉欣（Sultan Ibrahim Sultan Iskandar）12日接見中國駐馬大使歐陽玉靖時，獲贈一輛由中國生產的新款紅旗L5豪華轎車，成為這款豪車的全球首位榮譽車主。不過，他沒有說明這輛轎車是以誰的名義送出。

新加坡 聯合早報報導，蘇丹伊布拉欣素來熱愛收集名車，他12日在臉書 說，歐陽玉靖覲見時，獻上一輛由中國第一汽車集團生產的紅旗L5豪華轎車。

據報導，這款豪華轎車是中國最高領導人在國事和外交活動中的座駕。而蘇丹伊布拉欣獲贈的是去年4月發布的第二代紅旗L5。

據汽車之家指出，全新一代的紅旗L5最早於2023年上海車展正式亮相，傳承經典復古的造型，並加入一些更具現代感的元素，採用白藍雙色車身設計，看上去更加年輕典雅。

港媒報導，紅旗L5有中國的勞斯萊斯（Rolls-Royce）之稱，公開售價約人民幣600萬元，不過，該車不是有錢就能買到，一般民眾若想購買，須先接受背景調查，對國家有貢獻者才有資格擁有。

此外，今年是馬中建交50周年，蘇丹伊布拉欣在臉書也提到，他和歐陽玉靖討論了馬中雙邊關系及時事課題。「馬來西亞希望善用自身優勢，增加兩國貿易量及加強技術交流，並擴大對華出口……中國是世界重要的經濟大國之一，也是馬來西亞主要的貿易夥伴，希望有更多中企來馬投資，為馬來西亞創造更多就業 機會。」