前中國歐盟使團團長傅聰 接任常駐聯合國代表

傅聰（前）將接任中國駐聯合國代表一職。（新華社資料照片）

據中國國家國際發展合作署官方微信 公眾號，4月12日，國家國際發展合作署署長羅照輝會見候任常駐聯合國 代表傅聰大使。這代表，傅聰已接任中國駐聯合國代表一職，他也是自1971年中國大陸駐聯合國代表團成立後，第15位常駐聯合國代表。

中國國家國際發展合作署發布訊息指出，羅照輝12日會見候任常駐聯合國代表傅聰大使，副署長趙峰濤、全球發展促進中心主任湯瑛、國際合作司代司長李明參加。

羅照輝對傅聰說，國合署正全力落實全球發展倡議，推動傳統援外、國際發展合作提質升級。

58歲的傅聰，於2022年底擔任中國歐盟 使團團長、特命全權大使，在此之前，他還曾任中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表、特命全權裁軍事務大使、外交部軍控司司長等職，熟悉國際組織方面的事務。

上月底，港媒就曾報導，傅聰將接替63歲的張軍擔任中國常駐聯合國代表，雖然該職務同是副部級，但肩負更重大使命。

同樣在上月底，中國常駐聯合國代表團網站披露，張軍已向聯合國官員辭行的訊息。

據中國外交部網站，自1971年底中國大陸常駐聯合國代表團成立，不包括傅聰在內，過去已有14任常駐聯合國代表，分別為：黃華、陳楚、凌青、李鹿野、李道豫、李肇星、秦華孫、王英凡、王光亞、張業遂、李保東、劉結一 、馬朝旭以及張軍。