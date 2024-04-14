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華為新筆電現英特爾晶片 美議員跳腳 批「華府最大謎團」

中國新聞組／北京14日電
華為推出首款人工智慧筆電，因使用英特爾晶片，引發美立法者抗議。（取材自杭州日報）
華為推出首款人工智慧筆電，因使用英特爾晶片，引發美立法者抗議。（取材自杭州日報）

中國科技巨頭華為遭到美國制裁，但本周卻能推出第一款AI筆電MateBook X Pro，更搭載了英特爾（Intel）新款的Core Ultra 9高性能處理器，讓美國國會共和黨議員們大為震驚和惱火，怒批拜登政府向華為輸出美國技術。

路透報導，華為早在2019年就被美國納入貿易限制黑名單，這是遏制北京提升技術行動的一環，列入名單意味該公司供應商在出貨前，必須尋求特殊且難以獲得的許可證。但2020年底，美國前總統川普卸任前曾發放一項此類許可證，其中包含允許英特爾持續供應先進電腦中央處理器（CPU）給華為，許可證將在今年稍晚到期且不更新，許多人只好勉為其難接受。

雖然自拜登上台後，對中強硬派曾敦促政府撤銷許可證，並勉強接受該許可證於今年稍晚到期後，不會再被續簽。但路透上月曾引述消息人士報導，英特爾暫時保住向華為供貨的許可，得以繼續向華為銷售價值數億美元的晶片

一名知情人士稱，這些晶片是根據現有的許可證所輸送的，這些晶片並不受到最近針對向中國出口人工智慧晶片的限制影響。

美中半導體競爭持續發展，美國對中國半導體產業發展的出口管制仍在升級。拜登政府3月29日以國家安全為由，宣布修訂防止中國取得美國AI晶片和晶片製造設備的規定。

華為公布的這款搭載英特爾人工智慧晶片的筆電，暗示了美國商務部仍批准將晶片出貨給華為。共和黨議員蓋拉格（Mike Gallagher）說，「華府現在最大的謎團之一，就是為什麼商務部還繼續允許美國的高端技術被運往華為。」

華為 晶片 拜登

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