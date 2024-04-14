關係惡化 美青年赴華留學意願降 僅約700人 10年前有2.5萬人

在中國的美國學生人數，至2023年底降為700人。圖為位於廣東的中山大學學子。(路透)

現在想去中國留學的美國年輕人人數大幅下降。美聯社報導，27歲的研究生斯蒂芬·加勒特(Stephen Garrett)一直以為自己會去中國學習，但中國嚴格的新冠政策讓他幾乎不可能實現這一目標。現在他發現，即使在中國重新開放之後，到中國留學的興趣也在減弱。他說，共同的擔憂包括學術自由受到限制以及滯留在中國的風險。

據報導，如今，只有大約700名美國學生在中國大學學習，低於10年前接近2.5萬人的峰值。而有近30萬名中國學生在美國學校學習。

報導說，一些美國年輕人因經濟機會減少和華盛頓與北京之間關係緊張而不願去中國。

報導說，無論這種不平衡的原因是什麼，美國官員和學者都對年輕人失去了體驗在中國的生活和深入了解美國強大對手的機會表示遺憾。

兩國官員一致認為，在北京和華盛頓在其他問題上幾乎無法達成一致的情況下，應該採取更多措施鼓勵學生交流。

美國國務院 副國務卿坎貝爾說：「我認為現在的環境不再像過去那樣有利於教育交流，我認為雙方都需要採取措施。」

由於擔心任意拘留和擴大使用出境禁令來阻止美國人離開中國，美國曾建議公民「重新考慮」前往中國的旅行。坎貝爾表示，目前正在「積極考慮」放寬建議。

而就中國而言，北京當局正在重建在疫情 期間關閉的國際學生項目，中國國家主席習近平已邀請數萬名美國高中生前去參觀。

美國駐華大使伯恩斯表示，2023年底，在中國的美國學生人數為700人，他表示，對於一個對美國如此重要的國家來說，這個數字太少了。「我們需要美國年輕人學習普通話，我們需要美國年輕人體驗中國」。

賓夕法尼亞大學中國倡議執行董事艾米·加茲登(AmyGadsden)說，中國對疫情的反應暴露出嚴厲的治理風格，也讓美國學生猶豫不決。

不過，約翰·霍普金斯大學國際研究學院（SAIS）教授，中國研究項目主任安德魯·梅薩表示，一些美國學生仍然致力於去中國學習。「有些人是為了中國而對中國感興趣，」他說。「我認為這些數字根本沒有受到影響。」

在北京清華大學著名的蘇世民學者項目就讀的美籍華人喬納森·張表示，在關係緊張之際，留在中國比以往任何時候都更加重要。「如果不在中國，就很難談論中國」。美國大學需要採取更多措施來促使學生考慮中國。

在中國，北京大學國際關係學院教授賈慶國建議北京當局澄清涉及外國人的法律，引入單獨的外國學生論文政治審查制度，並讓外國畢業生更容易找到實習機會以及在中國企業就業 的機會。