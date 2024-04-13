我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日菲峰會引中強烈反彈 學者：中在南海對菲會更強勢

基努李維傳結婚喜訊 自家豪宅娶藝術家女友

馬爾地夫將用人民幣進口結算 也能刷支付寶

中國新聞組／北京13日電
近年來，人民幣在國際上的影響越來越大。（取材自每日經濟新聞）
近年來，人民幣在國際上的影響越來越大。（取材自每日經濟新聞）

馬爾地夫經濟發展和貿易部部長11日表示，馬爾地夫將很快可以用人民幣進行進口貨品的結算。環球資訊報導，4月14日，政府還將正式宣布支付寶和微信進入馬爾地夫市場。

據參考消息去年援引法新社報導，馬爾地夫首都馬累市長穆罕默德·穆伊祖在總統選舉中獲勝，他承諾，將減少馬爾地夫對印度的依賴。

報導稱，45歲的土木工程師穆伊祖曾在前總統阿卜杜拉·亞明政府內擔任住房和基礎建設部長。穆伊祖曾在倫敦大學學習結構工程，並在利茲大學獲得土木工程博士學位。不過，他與中國關係密切。他承諾，如果進步大會聯盟重新執政，將與北京建立牢固的關係。

近年來，人民幣在國際上的影響越來越大。據新華社報導，阿根廷經濟部2023年6月30日宣布，阿根廷政府當天使用特別提款權和人民幣向國際貨幣基金組織（IMF）償付27億美元到期外債。這是阿根廷首次使用人民幣償付外債。

阿根廷進一步使用人民幣只是近期人民幣國際化的一個縮影。隨著中國經濟發展、開放水平提升，人民幣的跨境支付、投融資、儲備和計價等國際貨幣的功能全面增強。

2023年3月，中國進出口銀行宣布，該行與沙烏地阿拉伯國家銀行達成首筆人民幣貸款合作；中國銀行首單與歐洲供應鏈融資平台合作的跨境供應鏈人民幣融資業務成功落地，為企業融入全球供應鏈積極提供金融支持。人民幣跨境融資功能不斷強化。

據參考消息援引今日俄羅斯電視台網站報導，俄羅斯央行近日在其金融風險評估報告中稱，3月份，人民幣在俄羅斯外匯市場上的交易份額創下歷史新高。

環球銀行金融電信協會（SWIFT）發布的2023年11月份數據顯示，人民幣上升為全球第四位支付貨幣。目前人民幣在全球貿易融資中的占比升至第二位，已有80多個境外央行或貨幣當局將人民幣納入外匯儲備。

融資 貨幣 供應鏈

上一則

編造「秦朗巴黎丟作業」 千萬網紅擺拍被罰 鞠躬致歉

下一則

中推「國9條」提高主板、創業板上市標準 專家：有助多頭

延伸閱讀

馬爾地夫將用人民幣進口結算 也能刷支付寶

馬爾地夫將用人民幣進口結算 也能刷支付寶
馬斯克好忙 12日接待阿根廷總統米雷伊 月底造訪印度會見莫迪

馬斯克好忙 12日接待阿根廷總統米雷伊 月底造訪印度會見莫迪
阿根廷總統態度軟化：民眾若想與中國做生意OK的

阿根廷總統態度軟化：民眾若想與中國做生意OK的
阿根廷登革熱肆虐 防蚊液2個月買不到 跨國到烏拉圭採購

阿根廷登革熱肆虐 防蚊液2個月買不到 跨國到烏拉圭採購

熱門新聞

一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

2024-04-11 00:39
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30

超人氣

更多 >
布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔
體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它
18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了
辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取
修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚

修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚