中國外交官：當前中日關係並不令人滿意

中國外交官直言，當前中日關係並不令人滿意。（路透）

中日韓領導人峰會擬於5月下旬登場，但在近期美日菲峰會等國際情勢複雜的背景下，中國駐日本 大使吳江浩、中國公共外交協會會長吳海龍兩人，均在近日一場於日本舉辦的論壇上，表達對中日關係的負面看法。吳江浩說，雙方應在妥處矛盾分歧的同時加強務實合作；吳海龍直言，當前中日關係並不令人滿意。

據中新社，吳江浩、吳海龍和日本前首相福田康夫、外務大臣政務官高村正大，於10日一同在東京出席，由中國公共外交協會和中國駐日本大使館 共同舉辦的中日高級別人文交流論壇，並發表致辭。論壇有中日兩國各界代表近100人參加。

吳江浩表示，中日兩國互為重要近鄰，當前中日關係處於承前啟後的關鍵時刻，也面臨一系列複雜因素。 雙方應以去年11月兩國領導人會晤重要共識為引領，在妥處矛盾分歧的同時，加強人文交流和務實合作，共同推動兩國戰略互惠關係向前發展。

吳江浩喊話，希望中日雙方進一步擴大互訪交流，尤其要加大青少年和地方友城交流。

吳海龍表示，當前中日關係並不令人滿意，希望日本從歷史、現實和未來長遠考慮，處理好遠親與近鄰的關係。期待中日兩個國家、兩國人民能互相尊重、相互成就、友好相處。

據中方發布內容，福田康夫說，日中雙方應進一步發揮民間外交的優勢，推動官民並舉擴大交流合作，增進相互理解與信任。

近日，對於南韓 外交部表示，韓日中領袖峰會舉行時間正在進行最後的協調階段，日媒也報導稱，會議擬於5月下旬舉行。中國外交部發言人毛寧回應說，中方重視中日韓合作，希望三方共同為舉行領導人會議創造條件，中國也願就籌備領導人會議與南韓和日本保持溝通。