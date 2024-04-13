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6國10人申借中「嫦5月壤」 半數來自美 若通過將成罕見案例

中國新聞組／北京13日電
2020年12月17日，在中國航天科技集團五院，科研人員打開嫦娥五號返回器艙門，取出裝有月球樣品的容器並進行秤重。(新華社)
2020年12月17日，在中國航天科技集團五院，科研人員打開嫦娥五號返回器艙門，取出裝有月球樣品的容器並進行秤重。(新華社)

嫦娥五號任務月球樣品首次國際借用評審會議，將於26日在中國地質大學（武漢）南望山校區舉行。屆時，預計有來自六個國家的十位科學家陳述其關於月球樣品的研究計畫，其中有五位來自美國，分屬美國航太總署（NASA）和四所大學。

綜合觀察者網、文匯報報導，中國國家航天局網站英文版公布了上述評審會的通知以及申請科學家名單。這次評審會的前一日，中國還將召開面向國內的第七次月球科研樣品借用申請評審會。

每位申借嫦五月壤的人，將有15分鐘的陳述介紹時間，並接受評審專家的提問。中國國家航天局鼓勵申請人做現場演示，如有任何不確定性或無法親自到場，也可做線上影片演示。

嫦娥五號是中國首個無人月球採樣返回任務，也是當前世界單次採樣量最大的無人月球採樣任務，共帶回1731克月球樣品。自2021年以來，中國國家航天局已組織六輪嫦娥五號樣品申請，向中國的研究機構和高校分發了250多份樣品，總重量達77.68克。此後，中國宣布嫦娥五號月球科研樣品即將面向國際開放申請，歡迎各國科學家共同研究，共享成果。2023年8月，中國公布「月球樣品及科學數據國際合作管理細則」，對外國科學家申請流程等加以明確和規範。

中國通過嫦娥五號任務取回的月球樣本，與此前美國等國家取回的月球樣本有較大差異，被認為是當前人類取得的「最年輕月壤」，備受全球科學界關注。

另據俄羅斯衛星通訊社報導指出，如果美國科學家的申請獲得通過，將成為中美高層太空合作的罕見案例。因為根據所謂「沃爾夫條款」（Wolf Amendment），除非獲得國會批准，否則NASA資助的科學家不得與中國合作。

南華早報先前報導則指出，五位來自美國的參與者都獲得了NASA的研究資助，其中一些甚至主持了由NASA出資的價值數百萬美元的科研計畫。

NASA的一封內部郵件稱，嫦娥五號樣本來自美國太空總署尚未採樣的月球區域，預計將為月球地質歷史提供有價值的新科學見解。

NASA還稱，批准申請嫦娥五號月球樣本是一個特例，「與中國在美國NASA資助的計畫上進行雙邊合作的禁令仍然有效」。

嫦娥五號帶回的部分樣本。(新華社)
嫦娥五號帶回的部分樣本。(新華社)

嫦娥五號 NASA 太空

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