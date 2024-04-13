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中國3月進出口大減5.1% 出口衰退7.5% 遜於預期

記者葉文義／綜合報導
今年一季度，中國貨物貿易進出口總值10.17兆元，同比增長5%。圖為廣州港南沙港區。(中通社)
今年一季度，中國貨物貿易進出口總值10.17兆元，同比增長5%。圖為廣州港南沙港區。(中通社)

中國海關總署12日公布3月進出口數據，按美元計，3月進出口、出口以及進口總額分別為5008億美元(約3兆6242億人民幣)、2796億美元以及2211億美元，年減幅分別為5.1%、7.5%以及1.9.%，均大幅遜於市場預期。

專家指出，1至2月進出口數據（進口年增3.5%、出口年增7.1%）雙雙優於市場預期，外界原本預期3月可望延續1至2月態勢。不過，3月進出口年增率均轉負，且出口還是去年8月以來的最大降幅，進口則意外萎縮，均突顯出中國政策制定者在試圖提振經濟復甦面臨艱鉅任務。

3月進口令外界失望，突顯中國內需疲軟，11日公布的3月消費者物價指數（CPI）僅0.1%，也凸顯出這一點，而生產者物價指數（PPI）年減2.8%，連續18個月下降，亦顯示出工業通貨緊縮持續存在。

按美元計，今年第一季中國進出口、出口以及進口總額分別為1兆4313億美元、8075美元以及6238億美元，均較去年同期成長1.5%。

若按人民幣計，中國海關總署副署長王令浚12日通報，第一季進出口規模歷史同期首次突破10兆人民幣，並創進出口成長連續六季以來新高。專家解釋，匯率因素讓中國第一季的數據看起來不錯。

中國海關總署表示，當前國際環境發生深刻變化，世界經濟發展面臨許多嚴峻挑戰，這些都將給中國外貿帶來更大考驗。

至於3月出口低於預期的原因，香港經濟日報引述澳新銀行高級中國策略師邢兆鵬觀點認為，一是去年高基數；二是工作日效應，今年3月工作日比去年少兩天；三是紅海危機打亂供應鏈，訂單在1月提前釋放。

路透引述凱投宏觀分析師表示，儘管出口金額年降幅超出預期，但出口量仍創歷史新高，這表明在中國國內需求持續疲軟的情況下，出口商將繼續大幅降價以維持銷售。

展望第二季中國外貿，中經院第一研究所助研究員王國臣說，出口主要還是要看歐美復甦力度，隨著6月美國降息預期降溫，全球經濟不溫不火，全球貿易包括中國都不會太樂觀，中國出口恐將持續乏力，預期今年貿易順差也將減少。

匯率 供應鏈 降息

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