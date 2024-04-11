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趙樂際崔龍海會談 崔龍海：鮮血凝成的朝中友誼根基深厚

記者黃國樑／即時報導
堪稱北韓二把手的朝鮮勞動黨中央政治局常委、最高人民會議常任委員會委員長崔龍海。 (路透)
堪稱北韓二把手的朝鮮勞動黨中央政治局常委、最高人民會議常任委員會委員長崔龍海。 (路透)

據新華社，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際昨11日在平壤同朝鮮勞動黨中央政治局常委、最高人民會議常任委員會委員長崔龍海會談。崔龍海表示，鮮血凝成的朝中友誼歷史悠久、根基深厚，是兩國共同的寶貴遺產和珍貴財富。朝中友好關係進入新時代，彰顯兩國關係的生命力和牢不可破。

趙樂際表示，中朝傳統友誼是兩黨兩國老一輩領導人親自創造和精心培育的。習近平總書記多次指出，中國黨和政府高度重視中朝傳統友好合作關係，維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是我們堅定不移的戰略方針。

趙樂際強調，今年是中朝建交75週年。習近平總書記同金正恩總書記互致新年賀電，共同宣布將2024年確定為「中朝友好年」並啟動系列活動。中方願同朝方一道，落實兩黨兩國最高領導人的重要共識，以「中朝友好年」活動為契機，密切高層交往，深化互利合作，促進人文交流，加強戰略協作，推動中朝關係繼續向前發展。

趙樂際表示，立法機構交往是中朝關係的重要組成部分，長期以來為兩國關係深化發展發揮了積極作用。中方願同朝方密切立法機構往來與合作，協助中朝傳統友好合作關係朝更高水準邁進。

崔龍海表示，鮮血凝成的朝中友誼歷史悠久、根基深厚，是兩國共同的寶貴遺產和珍貴財富。在金正恩總書記和習近平總書記戰略引領下，朝中友好關係進入新時代，有力彰顯兩國關係的生命力和牢不可破。

他說，朝方願同中方攜手努力，遵照兩黨兩國最高領導人指引的方向，以建交75週年暨「朝中友好年」為契機，傳承和發展朝中傳統友誼，深化各領域交流合作，推動朝中友好合作關係不斷發展。

報導稱，雙方就國際地區情勢及朝鮮半島局勢交換了意見。會談後，趙樂際和崔龍海見證簽署了中朝互免外交公務簽證、經典著作互譯出版、海關檢疫、廣播電視、郵政快遞等領域相關合作文件，並共同出席朝方為中國黨政代表團舉行的歡迎宴會。

習近平 金正恩 平壤

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