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美擬降旅遊警示 中：快撤銷、移除交流絆腳石

編譯徐榆涵／綜合報導
美國副國務卿坎伯9日表示，美國正考慮放寬針對美國公民前往中國的旅遊警示。(路透)
美國副國務卿坎伯9日表示，美國正考慮放寬針對美國公民前往中國的旅遊警示。(路透)

路透報導，美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）9日表示，美國正在考慮放寬針對美國公民前往中國的旅遊警示，坦承這些警告可能會限制兩國人民之間的交流。

坎伯9日在非營利組織美中關係全國委員會 (National Committee on U.S.-China Relations) 主辦的活動上發表上述言論。

美國國務院自去年7月起將中國旅遊警示提升至第3級「重新考慮是否前往」（Reconsider travel），僅次於最高級的「請勿前往」（Do Not Travel）。

美國當時發布旅遊警示內容時指出，「中華人民共和國政府任意執行當地法律，包括對美國公民和其他國家公民發布出境禁令，且未根據法律執行公平且透明的程序」，稱「在中國旅行或居住的美國公民可能遭到拘留，無法獲得美國領事服務或涉嫌犯罪相關資訊」。

中國外交部發言人毛寧指出，美國國務院有關赴華旅行提醒評級等次完全沒有道理，讓許多有意願來華的美國人望而卻步。中方希望美方盡快撤銷不實旅行提醒、調整錯誤評級，移除這塊阻礙中美人文交流的絆腳石。

美國公民 國務院 國務卿

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