德報告揭99%綠能中企得到北京補貼 以低價產品衝擊歐盟

歐盟將對運往歐洲的中國風力渦輪機供應商收到的補貼進行調查。圖為中國「青豫特高壓外送基地」風電場。（中新社）

德國 基爾世界經濟研究所周三發布的一份報告稱，2022年，99%的中國上市企業都得到了政府的直接補貼。無論是電動車 ，還是風力發電設備，只要同綠色能源沾邊的本土企業，幾乎都會得到中國政府的補貼，讓企業的核心技術盡快達到市場成熟的水準。

德國之聲引述路透報導，除政府補貼之外，中國企業還可以優先獲取稀缺資源、可以強迫外國投資者轉讓技術、公共招標中更會享受到特殊優待，凡此種種，都令綠色能源領域的中國企業得以迅猛發展。目前，這些企業也正在向歐盟 市場擴張。

電動車企業比亞迪獲得的政府補貼非常之高。調研報導稱，2020年，比亞迪獲得的政府補貼大約為2.2億歐元，而2022年，補貼金額就已增至21億歐元。政府補貼在營業額中的占比從1.1%增加至3.5%。此外，比亞迪獲得的購車補貼也遠超中國其他電動車品牌或在中國境內生產的外國車品牌，如特斯拉或大眾。

世界經濟研究所的杜澤（ Dirk Dohse）表示，調研報告中提供的數據，遠遠不能反映出中國對綠色能源領域提供補貼的實際規模。例如，政府對電池行業的補貼也令比亞迪獲益匪淺，使該企業能夠獲取更廉價的組件。在風力發電行業，中國的一些知名企業如金風科技和明陽風電也都得到了政府的大力補貼。

調研報告作者對歐盟提出的建議是，在對中國電動車開啟反補貼調查的同時，也要同中方開展談判，取消那些對歐盟極其有害的補貼行為。

另據本報系聯合報報導，歐盟近日宣布對中國風力渦輪機供應商進行調查，這是歐盟針對北京涉嫌破壞公平競爭的綠色技術補貼採取的最新行動。

隨著與北京的貿易矛盾升溫，歐洲先前已就中國對太陽能板、電動汽車和火車的補貼展開調查。調查是根據去年生效的新法規而啟動的，新法規旨在防止外國補貼破壞歐盟的公平競爭。

據產業遊說團體歐洲風能協會稱，中國風力渦輪機目前在歐洲的銷售價格比歐洲製造的風力渦輪機低50%。「如果沒有不公平的公共補貼，是無法做到這一點的」。

中國外交部發言人毛寧回應稱，保護主義解決不了自身存在的問題，保護主義保護的是落後，失去的是未來，造成的是多輸。中方敦促歐方遵守世貿組織規則和市場原則，中方將堅定維護中國企業的合法權益。