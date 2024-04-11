惠譽降信評展望至負面 中財部：遺憾

惠譽下調中國主權信評展望至「負面」，中國財政部則指出，未能前瞻反映財政政策。（路透）

繼穆迪（Moody's）後，國際信評機構惠譽 （Fitch Ratings）10日將中國長期外幣發行人違約信評展望從「穩定」調降至「負面」，並確認「A+」評級，理由是對財政赤字擴大和經濟擔憂的考量。中國財政部 對此發出新聞稿表示遺憾，並指惠譽的評等未能有效前瞻反映中國「適度加力、提質增效」財政政策。

綜合華爾街日報、港媒明報指，惠譽首席分析師祖克表示，評級展望修正反映中國公共財政前景面臨的風險日漸上升。中國從依賴房地產的增長向政府認為更永續的增長模式轉型過程中，面臨著更多不確定。以評級角度看，近年巨額的財政赤字和上升的政府債務侵蝕財政緩衝。

祖克指，中國財政政策愈發可能在支持未來幾年的增長方面發揮重要作用，從而使債務保持穩定上升的趨勢。或有負債風險也可能會上升，因較低的名目增長率加劇管理整個經濟高槓桿率的挑戰。

儘管中國預期今年GDP將增長約5%，但惠譽認為中國今年GDP增長僅達4.5%，這是由於房地產持續疲軟、居民消費受負面財富影響和營收增長放緩所致，但這些財政刺激和外部需求改善，已抵銷部分不利影響。

另，若計入基建和官方預算 案外的財政措施，中國去年財政赤字率為5.8%，今年將升至7.1%，明顯高於官方所訂的赤字率目標。較中國評級低一級的「A級」經濟體，財政赤字中位數為3%，而中國在2015年至2019年的財政赤字約為3.1%。

就惠譽下調主權信用評等展望消息，中國財政部隨即發出署名「有關負責人」的新聞稿回應，前期與惠譽進行大量深入溝通，但結果看來，惠譽主權信用評等方法論的指標體系，未能有效前瞻性反映財政政策「適度加力、提質增效」對推動經濟成長、進而穩定宏觀槓桿率的正面作用。

財政部稱，今年安排全中國財政赤字人民幣4.06兆元，較上年初預算增人民幣1800億元，預期赤字率3%，安排是適度和合理，有利於經濟穩健增長，能較好控制政府負債率，為因應未來可能出現的風險挑戰預留政策空間。

至於地方債務，財政部表示，會在地方政府債務限額空間內，安排一定規模的再融資政府債券，支持地方特別是高風險地區化解融資平台隱性債務和清理政府拖欠企業帳款等，緩釋到期債務集中償還壓力，降低利息支出負擔。