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報復電動車被查 中回敬白蘭地反傾銷調查？王文濤否認

記者陳宥菘／綜合報導
中國商務部長王文濤8日與法國經濟財政部長勒麥爾會面時表示，中國對白蘭地市場展開的調查，與歐盟對中國電動車展開的調查無關。（圖／取自中國商務部網站）
中國商務部長王文濤8日與法國經濟財政部長勒麥爾會面時表示，中國對白蘭地市場展開的調查，與歐盟對中國電動車展開的調查無關。（圖／取自中國商務部網站）

中國商務部今年1月宣布對原產於歐盟的進口白蘭地展開反傾銷調查，由於中國進口該產品近乎全數來自法國，被視為針對法國倡議歐盟對中國電動車進行反補貼調查的報復行動。根據外電，近日訪歐的中國商務部長王文濤向法國經濟財政部長勒麥爾聲稱，中方對歐盟白蘭地的調查與歐盟調查中國電動車無關。

王文濤近日訪歐，就歐盟指控中國電動車補貼與產能過剩提出交涉。綜合外電，王文濤與勒麥爾8日會談，法國白蘭地酒跨行業管理局和商界負責人也參與會議。法國經財部消息人士透露，王文濤在會中還說，白蘭地反傾銷調查不一定會導致關稅的實施。

商務部的新聞稿並未提及任何一項調查，僅表示雙方就經貿合作相關議題「進行坦誠交流」。王文濤指出，中方願與法方共同努力，落實雙方領導人達成的經貿共識，推動更多經貿成果，並推動解決彼此重大經貿關切。勒麥爾則說，願與中方加強對話與溝通，妥善解決相關分歧。

王文濤8日與法國白蘭地企業和產業協會舉行座談時提到，中方的調查是應國內產業申請發起，不針對任何特定的歐盟成員國，不預設調查結果。據中方發布，與會的法國三家產業協會及五家酒商表示，願積極配合調查程序，並持續深耕中國市場。

法媒指出，王文濤的到訪是為了中國國家主席習近平5月可能訪法先期準備。法國外長塞儒內本月初已赴北京訪問。

歐盟 商務部 電動車

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