李強再度召集專家和企業家座談 坦言經濟不確定性

中國國務院總理李強8日在北京主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。（新華社）

新華社報導，中國國務院 總理李強 4月8日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。李強坦言，當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，中國經濟運行中存在的問題還須下功夫解決。

資料顯示，李強也曾於今年1月23日主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對「政府工作報告（徵求意見稿）」的意見建議。去年3月30日，剛上任不久的李強在海南博鰲與出席博鰲亞洲論壇2023年年會的中外企業家代表座談。

新華社報導，在本月8日的座談聽取專家、企業家發言後，李強指出，中國發展具有堅實基礎、諸多優勢和巨大潛能，長期向好的趨勢不會改變，有信心有能力保持經濟持續健康發展。

李強強調，鞏固和增強經濟回升向好態勢，要注重精準施策，抓住科技創新推動產業創新這個關鍵和有效需求不足這個突出矛盾，提升宏觀政策向微觀傳導落地實效。要把民生工作擺到突出位置，以發展思維看待補民生短板問題，把民生實事一件件辦好。

李強希望專家學者扎根現實、深入研究，為推動經濟社會發展提供更多智力支持。希望廣大企業家專注創新發展、積極開拓市場、敢幹敢闖敢投，踏踏實實把企業辦好。