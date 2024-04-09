中被控產能過剩 王文濤：無依據、電動車非補貼取勝

在美歐質疑中國電動車補貼政策之際，商務部長王文濤近期赴歐，試圖扭轉外界對中方電動車產業的看法。圖為今年一月廈門口岸出現大批新能源汽車海運出口。（新華社）

美國財政部長葉倫 訪中行程尚未結束，中國商務部長王文濤已啟程赴歐，試圖扭轉美歐對中方電動車 產業和政策看法。王文濤7日在法國巴黎召開「在歐中資電動汽車企業圓桌會」時強調，美歐對中方「產能過剩」的指責毫無依據，並稱中方電動車企業「不是依靠補貼取得競爭優勢」，中方將積極支持企業維護自身合法權益。據悉，王文濤還將出席涵蓋中國向歐洲市場快速增加出口電動車的談判，聚焦於歐盟 執委會對中國電動車產業展開的補貼調查。

據商務部發布，上述圓桌會出席者包括歐盟中國商會及吉利、上汽、比亞迪、寧德時代等企業代表。王文濤表示，中國電動車企業依靠持續技術創新、完善的產供鏈體系和充分的市場競爭快速發展，「不是依靠補貼取得競爭優勢」，美歐關於「產能過剩」的指責毫無依據。

王文濤聲稱，中方電動車產業的發展為全球應對氣候變遷和綠色低碳轉型做出重要貢獻，將積極支持企業維護自身合法權益。他還說，面對外部挑戰和不確定性，企業要「練好內功」，堅持創新驅動，加強風險管理，重視綠色發展，與當地企業深化合作、共謀發展。

路透報導，王文濤此行訪歐，將出席有關中方向歐洲市場快速增加出口電動車的談判，討論重點為歐盟執委會對中方電動車的補貼調查。他還安排會晤雷諾汽車執行長暨歐洲汽車製造商協會主席德梅奧。法國經濟財政部長勒麥爾也將與王文濤舉行會談。

近年來，中國積極推動電動車出口，對國際市場競爭者形成一定壓力，歐盟去年10月啟動反補貼調查，美國也對數據安全表達憂心，有意施加關稅，並在車用電池補貼排除中資成分。

葉倫近日在中訪問也聚焦中方電動車產能過剩問題，國務院總理李強7日在會見葉倫時強調，希望美方與中方一道，堅持公平競爭、開放合作的市場經濟基本準則，不把經貿問題泛政治化、泛安全化；要以市場眼光、全球視野，從經濟法則出發，客觀看產能問題。