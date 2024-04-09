我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H-1B新規 移民律師：華人首輪中籤率提升

拉斯維加斯律所爆槍擊案 律師殺前兒媳夫妻後再自殺

中被控產能過剩 王文濤：無依據、電動車非補貼取勝

記者陳政錄／綜合報導
在美歐質疑中國電動車補貼政策之際，商務部長王文濤近期赴歐，試圖扭轉外界對中方電動車產業的看法。圖為今年一月廈門口岸出現大批新能源汽車海運出口。（新華社）
在美歐質疑中國電動車補貼政策之際，商務部長王文濤近期赴歐，試圖扭轉外界對中方電動車產業的看法。圖為今年一月廈門口岸出現大批新能源汽車海運出口。（新華社）

美國財政部長葉倫訪中行程尚未結束，中國商務部長王文濤已啟程赴歐，試圖扭轉美歐對中方電動車產業和政策看法。王文濤7日在法國巴黎召開「在歐中資電動汽車企業圓桌會」時強調，美歐對中方「產能過剩」的指責毫無依據，並稱中方電動車企業「不是依靠補貼取得競爭優勢」，中方將積極支持企業維護自身合法權益。據悉，王文濤還將出席涵蓋中國向歐洲市場快速增加出口電動車的談判，聚焦於歐盟執委會對中國電動車產業展開的補貼調查。

據商務部發布，上述圓桌會出席者包括歐盟中國商會及吉利、上汽、比亞迪、寧德時代等企業代表。王文濤表示，中國電動車企業依靠持續技術創新、完善的產供鏈體系和充分的市場競爭快速發展，「不是依靠補貼取得競爭優勢」，美歐關於「產能過剩」的指責毫無依據。

王文濤聲稱，中方電動車產業的發展為全球應對氣候變遷和綠色低碳轉型做出重要貢獻，將積極支持企業維護自身合法權益。他還說，面對外部挑戰和不確定性，企業要「練好內功」，堅持創新驅動，加強風險管理，重視綠色發展，與當地企業深化合作、共謀發展。

路透報導，王文濤此行訪歐，將出席有關中方向歐洲市場快速增加出口電動車的談判，討論重點為歐盟執委會對中方電動車的補貼調查。他還安排會晤雷諾汽車執行長暨歐洲汽車製造商協會主席德梅奧。法國經濟財政部長勒麥爾也將與王文濤舉行會談。

近年來，中國積極推動電動車出口，對國際市場競爭者形成一定壓力，歐盟去年10月啟動反補貼調查，美國也對數據安全表達憂心，有意施加關稅，並在車用電池補貼排除中資成分。

葉倫近日在中訪問也聚焦中方電動車產能過剩問題，國務院總理李強7日在會見葉倫時強調，希望美方與中方一道，堅持公平競爭、開放合作的市場經濟基本準則，不把經貿問題泛政治化、泛安全化；要以市場眼光、全球視野，從經濟法則出發，客觀看產能問題。

工信部昨天也發出聲明，指出部分國家和地區限制中方電動車的措施，將嚴重擾亂全球汽車產業鏈供應鏈，損害全球消費者利益。

中國商務部長王文濤周7日在巴黎主持在歐中資電動汽車企業圓桌會。（圖／取自商務部官...
中國商務部長王文濤周7日在巴黎主持在歐中資電動汽車企業圓桌會。（圖／取自商務部官網）

電動車 歐盟 葉倫

上一則

邯鄲3未成年人虐殺同學案 最高檢核准追訴刑責

下一則

WSJ：「中國衝擊2.0」成製造業夢魘 全球反擊

延伸閱讀

離華前品嘗京A啤酒 葉倫「美食外交」帶火3份中餐菜單

離華前品嘗京A啤酒 葉倫「美食外交」帶火3份中餐菜單
觀察站／葉倫訪中國 有3段「畫外音」

觀察站／葉倫訪中國 有3段「畫外音」
訪中畫句點 葉倫：不接受重演2000年代「中國衝擊」

訪中畫句點 葉倫：不接受重演2000年代「中國衝擊」
葉倫示警 不會接受中國補貼產品重創美國產業

葉倫示警 不會接受中國補貼產品重創美國產業

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
崔迪畢業於985名校，留學回中國後卻樂於當一名起薪5500元的廚師，她說不後悔。（取材自微博）

美女學霸花30萬留學歐洲 回中國後當廚師月薪5500 不後悔

2024-04-04 08:30
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30
（央視截圖）

葉倫下機直奔粵菜館陶陶居 央視記者：筷子用得不錯

2024-04-04 21:02

超人氣

更多 >
3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感

3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感
直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭
「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮
外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算

外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算
如何消除眼袋？皮膚科醫生教你

如何消除眼袋？皮膚科醫生教你