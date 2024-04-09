涉威脅國安？ 瑞典驅逐1中籍女記者 兩國關係恐掀浪

圖為「北歐綠色郵報」的社長、主編陳雪霏。（圖／取自北歐綠色郵報網）

瑞典 斯德哥爾摩當局去年10月逮捕一名57歲中國籍女記者，指控她對國家安全構成威脅，上周將她驅逐出境，並禁止她再度入境瑞典。當局並未透露該記者姓名。在中國政府越來越注重保護中國公民的海外利益之際，此事件恐引起雙邊關係變化。

瑞典電視台報導，這名女子約20年前來到瑞典，擁有居留證，並已與1名瑞典男子結婚生子。該女子與中國駐瑞典大使館 以及瑞典境內的中國政府關係人士都有來往。

美國之音引述另一家瑞典媒體中國新聞報導說，被驅逐的中國女記者應該就是網路媒體「北歐綠色郵報」的社長陳雪霏，陳雪霏也擔任中歐文化協會會長。

瑞典安全機關的調查發現陳雪霏與一位中國情報官員過從甚密，而且根據瑞典國家中國中心去年發表的一份報告，北歐綠色郵報因為發表某些文章而接受中國駐瑞典大使館的付款。

報告說，北歐綠色郵報的大部分內容直接來自與其合作的中國官媒和黨媒，以及瑞典境內與中國統戰組織有關的人員。有媒體提到，陳雪霏也曾在挪威和丹麥、芬蘭和冰島等北歐國家從事新聞工作。

美聯社報導，這名女記者的律師卡德柳（Leutrim Kadriu）指出，他的當事人不認為自己對瑞典構成威脅。卡德柳表示：「我很難透露具體細節，因為攸關國家安全，許多事情都是機密。」

報導指出，斯德哥爾摩和北京當局間的關係多年來一直頗為緊張。

2010年，人民日報的一名特派記者因參與針對海外維吾爾人的難民間諜 活動而被瑞典驅逐。2020年，擁有瑞典國籍的香港銅鑼灣書店股東桂民海被指控「為境外非法提供情報」，判處10年有期徒刑。