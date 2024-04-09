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涉威脅國安？ 瑞典驅逐1中籍女記者 兩國關係恐掀浪

中國新聞組／北京9日電
圖為「北歐綠色郵報」的社長、主編陳雪霏。（圖／取自北歐綠色郵報網）
圖為「北歐綠色郵報」的社長、主編陳雪霏。（圖／取自北歐綠色郵報網）

瑞典斯德哥爾摩當局去年10月逮捕一名57歲中國籍女記者，指控她對國家安全構成威脅，上周將她驅逐出境，並禁止她再度入境瑞典。當局並未透露該記者姓名。在中國政府越來越注重保護中國公民的海外利益之際，此事件恐引起雙邊關係變化。

瑞典電視台報導，這名女子約20年前來到瑞典，擁有居留證，並已與1名瑞典男子結婚生子。該女子與中國駐瑞典大使館以及瑞典境內的中國政府關係人士都有來往。

美國之音引述另一家瑞典媒體中國新聞報導說，被驅逐的中國女記者應該就是網路媒體「北歐綠色郵報」的社長陳雪霏，陳雪霏也擔任中歐文化協會會長。

瑞典安全機關的調查發現陳雪霏與一位中國情報官員過從甚密，而且根據瑞典國家中國中心去年發表的一份報告，北歐綠色郵報因為發表某些文章而接受中國駐瑞典大使館的付款。

報告說，北歐綠色郵報的大部分內容直接來自與其合作的中國官媒和黨媒，以及瑞典境內與中國統戰組織有關的人員。有媒體提到，陳雪霏也曾在挪威和丹麥、芬蘭和冰島等北歐國家從事新聞工作。

美聯社報導，這名女記者的律師卡德柳（Leutrim Kadriu）指出，他的當事人不認為自己對瑞典構成威脅。卡德柳表示：「我很難透露具體細節，因為攸關國家安全，許多事情都是機密。」

報導指出，斯德哥爾摩和北京當局間的關係多年來一直頗為緊張。

2010年，人民日報的一名特派記者因參與針對海外維吾爾人的難民間諜活動而被瑞典驅逐。2020年，擁有瑞典國籍的香港銅鑼灣書店股東桂民海被指控「為境外非法提供情報」，判處10年有期徒刑。

瑞典媒體Kinamedia表示，遭瑞典永久驅逐的中國女記者應就是在「北歐綠色郵報...
瑞典媒體Kinamedia表示，遭瑞典永久驅逐的中國女記者應就是在「北歐綠色郵報」的社長、主編陳雪霏。（圖／取自北歐綠色郵報網）

瑞典 大使館 間諜

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