美禁「小華為」全球銷售 深圳海能達：申請撤銷
中國對講機頭部企業、有專網通訊「小華為」之稱的海能達與競爭對手摩托羅拉（Motorola）之間的訴訟糾紛已持續七年。美國伊利諾州一聯邦地區法院2日對海能達發出藐視裁定處罰，內容包括禁止其在全球銷售含對講機技術的產品，每天罰款100萬美元。這些處罰將持續至海能達完全遵守法院命令，或由法院主動下令終止。
潮新聞報導，早在2017年，摩托羅拉就已在全球多國展開對海能達的起訴。2017年3月14日，摩托羅拉在伊利諾伊州北區地區法院起訴海能達及其旗下兩家美國子公司，指控商業秘密盜竊和侵犯版權，並尋求禁制令救濟、補償性損害賠償和懲罰性損害賠償。
2020年3月5日，伊利諾北區法院法官對此案作出一審判決，判決海能達、美國公司及美西公司向摩托羅拉解決方案公司支付損害賠償3.457612億美元及懲罰性賠償4.188億美元，合計7.645612億美元。
2022年6月，海能達向深圳中院訴請判定公司全新設計開發的H系列產品並未侵犯摩托羅拉商業機密及版權。深圳訴訟進入庭審環節後，摩托羅拉向美國伊利諾州聯邦地區法院提交了「禁訴令」動議，要求判令海能達撤回深圳起訴。2024年3月25日，美國法院批准了摩托羅拉的請求。此後，法院認為海能達未能完全遵守其禁訴令，於4月2日對海能達發出藐視判決處罰。
海能達指出，目前公司已撤銷深圳案件的起訴，同時依要求暫停銷售雙向無線電技術產品，並已向美國法院申請撤銷上述判令，公司將爭取最短時間撤銷上述判令。
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