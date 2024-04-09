美禁「小華為」全球銷售 深圳海能達：申請撤銷

海能達遭美國禁售，圖為海達能攤位資料圖。(取材自介面新聞)

中國對講機頭部企業、有專網通訊「小華為 」之稱的海能達與競爭對手摩托羅拉（Motorola）之間的訴訟糾紛已持續七年。美國伊利諾州 一聯邦地區法院2日對海能達發出藐視裁定處罰，內容包括禁止其在全球銷售含對講機技術的產品，每天罰款100萬美元。這些處罰將持續至海能達完全遵守法院命令，或由法院主動下令終止。

潮新聞報導，早在2017年，摩托羅拉就已在全球多國展開對海能達的起訴。2017年3月14日，摩托羅拉在伊利諾伊州 北區地區法院起訴海能達及其旗下兩家美國子公司，指控商業秘密盜竊和侵犯版權，並尋求禁制令救濟、補償性損害賠償和懲罰性損害賠償。

2020年3月5日，伊利諾北區法院法官對此案作出一審判決，判決海能達、美國公司及美西公司向摩托羅拉解決方案公司支付損害賠償3.457612億美元及懲罰性賠償4.188億美元，合計7.645612億美元。

2022年6月，海能達向深圳中院訴請判定公司全新設計開發的H系列產品並未侵犯摩托羅拉商業機密及版權。深圳訴訟進入庭審環節後，摩托羅拉向美國伊利諾州聯邦地區法院提交了「禁訴令」動議，要求判令海能達撤回深圳起訴。2024年3月25日，美國法院批准了摩托羅拉的請求。此後，法院認為海能達未能完全遵守其禁訴令，於4月2日對海能達發出藐視判決處罰。

海能達指出，目前公司已撤銷深圳案件的起訴，同時依要求暫停銷售雙向無線電技術產品，並已向美國法院申請撤銷上述判令，公司將爭取最短時間撤銷上述判令。