和解談不攏 美控華為涉逃避制裁刑事案2026年開審

美國司法部與華為在涉嫌逃避制裁的刑事案件上，和解談判破裂。(路透)

美國司法部針對華為 在伊朗 業務上誤導銀行等指控的刑事案件，在4日和解談判破裂後，一名聯邦法官將對華為涉嫌逃避制裁和盜竊知識產權的庭審日期定在了2026年1月。檢方預計，審判將持續四至六個月。

路透報導，聯邦法院助理檢察官索羅門（Alex Solomon）告訴法官唐諾利（Ann Donnelly），「和解協商已陷入僵局。我們認為安排一個審判日期是審慎的作法」。

華為的律師指出，該公司正在申請分案審理，主要是將銀行欺詐指控與商業機密盜竊指控分開。但美國政府反對分案，並稱這些指控是相互關聯。

伊朗是美國的制裁對象。這起案件始於2018年，華為副董事長孟晚舟 當年12月過境加拿大時，在溫哥華國際機場被捕。

美國指控孟晚舟隱瞞華為香港子公司星通（Skycom）與伊朗的業務往來，欺騙滙豐和其他銀行，以逃避制裁，也違反美國制裁伊朗規定，美方尋求引渡孟晚舟到美國受審，之後她被軟禁在加拿大溫哥華。

孟晚舟於2018年被捕後，司法部於次年1月公布了一份起訴書，指控華為涉嫌就其在伊朗的業務。2020年檢方對該案追加指控，指控華為及附屬公司犯有敲詐勒索罪，以及合謀竊取商業機密罪。

華爾街日報報導，與此同時，川普政府在2019年對華為施加了廣泛限制，阻止向該公司出售美國最先進的晶片技術。

美國司法部在2020年對該案增加更多指控，包括華為涉嫌共謀竊取六家美國科技公司的商業機密，並在伊朗2009年的反政府示威期間協助當局追蹤抗議人士。

孟晚舟在2021年9月和美國檢方達成緩起訴協議，避免詐欺重罪指控後，加拿大法官也在數天後終結針對孟晚舟的引渡程序，使她得以獲釋返回中國。

作為2021年協議的一部分，美國撤銷對孟晚舟的指控，但對華為的更廣泛指控仍在審理中，華為則表示不認罪。

在經歷了限制措施導致的初期下挫之後，華為日前公告去年的淨利潤增長逾一倍。而就在去年，華為發布的新智能手機Mate 60 Pro令美國政府大為震驚，該手機使用了華為自主研發的晶片。