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中國壟斷傳統晶片市場 歐美將聯手反制

記者陳宥菘／綜合報導
美國貿易代表戴琪（左起）、商務部長雷蒙多、國務卿布林肯、歐盟委員會執行副主席維斯塔格、執行副主席東布羅夫斯基斯和內部市場專員布雷東在美國-歐盟貿易和技術理事會上合影。(路透)
美國貿易代表戴琪（左起）、商務部長雷蒙多、國務卿布林肯、歐盟委員會執行副主席維斯塔格、執行副主席東布羅夫斯基斯和內部市場專員布雷東在美國-歐盟貿易和技術理事會上合影。(路透)

在周五結束的美國-歐盟貿易和技術理事會（TTC）第六次部長級會議上，美國與歐盟宣布將合作應對半導體產業中的干預活動延長三年，尤其是在「傳統晶片」領域，雙方將共同應對中國的市場壟斷行為。

美國之音報導，會後發表的聲明指出，雙方計畫共享關於非市場政策與實踐的情報，並協商制定解決全球供應鏈畸形的具體計畫。歐盟將評估傳統晶片的「可信度」，這項調查有助於了解中國在該領域的巨大產能會如何影響歐洲市場。

美國商務部長雷蒙多在記者會上提到，目前大約60%的傳統晶片由中國製造。她提到，「我們知道中國政府對此行業提供了大量補貼，這可能引發市場嚴重扭曲，這正是我們關注此問題的原因。」

美國貿易代表戴琪也參與TTC會議，會前她在布魯塞爾接受智庫卡內基國際和平基金會歐洲分部邀請對話，談論美歐中議題時，呼籲大西洋兩岸應共同合作，因應中國經濟模式帶來的挑戰，並直言美歐政府必須對此介入處理。

戴琪坦言，美歐中三個全球經濟最重要市場，如今有許多緊張關係，源自中國有效且十分成功的經濟計畫。她指出，中國從貿易流向、生產、供需到消費的增長，都日益對美歐經濟帶來壓力。

戴琪還提到，中國鋼鐵、鋁、太陽能板和電動車的生產過剩，是令人擔憂的具體原因，尤其是中國電動汽車對歐洲造成很大刺激，但也讓歐洲產生很大的推動作用。

「這是需要（政府）干預的事，」戴琪強調，美國和歐洲以開放的市場、民主為基礎的體系，需要尋找在全球經濟下更成功的共存之道，以便與有著非常不同的經濟及政治體系的中國競爭。

面對中國帶來經濟體系的挑戰，戴琪呼籲美歐聯手反制中國，包括採取關稅等防衛性措施，並且透過進取的措施，如提供自家產業誘因，以挽回美歐企業在中國「非基於市場體系競爭下」所失去的經濟機會。

美國貿易代表戴琪近日在一場智庫活動上，喊話歐美共同應對中國經濟挑戰，強調要採取適...
美國貿易代表戴琪近日在一場智庫活動上，喊話歐美共同應對中國經濟挑戰，強調要採取適當的反制措施。（路透）

戴琪 晶片 歐盟

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