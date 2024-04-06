「去風險」不能阻擋生意 「德企天團」將隨蕭茲訪華

德國總理蕭茲本月將訪問中國，並率領商界代表團隨行。圖為中國國家主席習近平（右）2022年11月在北京會見德國總理蕭茲。（路透）

路透報導，德國 總理蕭茲 本月將訪問中國，並率領一眾「德企天團」隨行，其中包含汽車製造商寶馬、奔馳的CEO都將一同訪中。報導指出，即使德國政府推動「去風險」，德企CEO們仍然願意加入蕭茲的訪華行，向外界釋放不脫鉤、加強與中國經貿合作訊號。

德媒法蘭克福匯報2月曾率先報導，德國總理蕭茲將在4月15至16日訪中。這將是他繼2022年11月後再度訪中，當時他會見了中國國家主席習近平 。這也會是德國去年7月中發布「中國戰略報告」，提出「去風險」和降低對中國依賴的總體目標以來，蕭茲首度訪中。

蕭茲與習近平去年11月初曾視訊會議，習近平說，希望德國敦促歐盟遵守市場公平原則，與中方一道維護市場公平競爭與自由貿易，維繫全球產業與供應鏈穩定。兩人都同意，中德關係正從多方面改善。

在吉林長春，來自德國的奧迪一汽新能源汽車有限公司工作人員與中方同事在辦公室開會。(新華社)

路透報導，西門子公司表示，該公司執行長、德國經濟亞太委員會主席博樂仁將加入下周末的訪華行程。熟悉情況的消息人士透露，奔馳執行長康林松也確認參與行程。另外，BMW董事長齊普策和德國製藥化工集團拜耳執行長安德森也將同行。

報導指出，即使德國政府推動所謂對華「去風險」，德企的CEO們仍然願意加入蕭茲的訪華團，此次名單更凸顯了中國作為德國最大貿易夥伴的地位。對德國工業來說，中國市場仍極為重要，尤其是汽車製造商，因為他們與中國合作夥伴在中國這個全球最大的汽車市場中經營多家合資品牌。