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葉倫與廣東省長會面：健康的經濟關係可為兩國經濟帶來巨大利益

記者黃國樑／即時報導
葉倫與廣東省長王偉中會面時表示，健康的經濟關係可以為我們兩國經濟帶來巨大利益。圖為她在這場會面前，在廣州市白雲國際會議中心主持商界領袖圓桌會議。 （取材自葉倫X帳號）
葉倫與廣東省長王偉中會面時表示，健康的經濟關係可以為我們兩國經濟帶來巨大利益。圖為她在這場會面前，在廣州市白雲國際會議中心主持商界領袖圓桌會議。 （取材自葉倫X帳號）

據美國有線電視網（CNN）報導，美國財政部長葉倫開始第二次訪華行程，她在第一天整天的會議行程中表示，她將解決電動車和太陽能板等關鍵產業中國商品供應過剩的問題。

報導稱，在11月美國總統大選前夕，這個問題迅速成為爭論的主要領域。她在與中國製造業強國廣東省省長王偉中會面時表示，「我要強調，健康的經濟關係可以為我們兩國經濟帶來巨大利益。」

她說，「我還強調，建立健康的經濟關係必須為美國工人和企業提供公平的競爭環境，並在美中存在分歧的領域進行公開和直接的溝通。這包括中國的工業產能過剩問題，美國和其他國家擔心這個問題可能會導致全球外溢效應。」

報導稱，美國官員和議員擔心中國的過度投資和產能過剩可能導致廉價產品湧入全球市場，影響當地產業和就業。這周三，媒體問及如果中國不重視意產能過剩的警告，她是否會考慮設置貿易壁壘時，葉倫表示，她「不希望排除這種可能性」，不過她並不打算立即採取任何措施。

而路透則報導，葉倫告訴王偉中，她將強調為美國工人和企業提供「公平競爭環境」的必要性，華盛頓和北京必須在分歧領域保持公開和直接的溝通。葉倫在與王偉中雙邊會議的開場時表示，「這包括中國的工業能力問題，美國和其他國家擔心這個問題可能會導致全球外溢效應，」

路透並報導，葉倫迴避提出任何新貿易壁壘的威脅，但在廣州期間她卻表示，她不排除採取更多行動，以保護新興的美國電動車、電池、太陽能和其他商品供應鏈，免受中國廉價進口產品的影響。。

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