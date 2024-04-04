我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友

美政界人士在台遇震 飯店房間「瓷器、玻璃碎一地 書櫃應聲倒」

歐盟反補貼、阻不公平競爭 要查2家中資太陽能板財團

中國新聞組／北京4日電
圖為隆基綠能去年在一場能源展覽上展示的光伏面板。(取材自財新網／視覺中國圖）
圖為隆基綠能去年在一場能源展覽上展示的光伏面板。(取材自財新網／視覺中國圖）

歐洲聯盟（EU）3日宣布要對涉嫌接受補貼的兩間中資太陽能板財團進行調查，歐洲聯盟擔憂接受補貼使兩家中資財團的投標報價能低於歐盟企業。

中央社引述外媒報導，這些調查是依據去年7月生效的新規進行，目的在於防止外國補貼破壞歐盟27國的公平競爭。

歐盟執委會（European Commission）表示：「執委會將評估相關的經濟營運商是否確實受益於不公平優勢，進而贏得歐盟的公共合約。」

正在接受調查的是兩個財團，其中一個財團包含羅馬尼亞的Enevo集團，也包括中國隆基綠能科技公司的德國子企業。隆基公司是全球最大的太陽能電板製造商。

第2個財團則由中國國營企業上海電氣集團全資擁有和掌控的兩間子公司所組成。

去年新規要求在歐盟的公共採購招標中，若合約總價超過2億5000萬歐元，且投標公司於過去3年內獲得至少400萬歐元的外國財政捐助，則公司必須通知歐盟執委會。

歐盟執委會的聲明指出：「歐盟執委會認為有理由對兩個投標方展開深入調查，因為有足夠跡象表明，兩個投標方都獲得扭曲歐盟內部市場的外國補貼。」

這兩間財團已申請在羅馬尼亞設計、建造和營運一座光電園區，裝置容量為110百萬瓦，其中部分資金由歐盟方面挹注。

歐盟 綠能 德國

上一則

遊日染「食人菌」 港人引發筋膜炎亡 遺體將運返

下一則

香港蘭桂坊打擊黑的 「的士大使」幫客計車資

延伸閱讀

中資財團疑接受補貼投標光電園區 歐盟展開調查

中資財團疑接受補貼投標光電園區 歐盟展開調查
日本歐盟合攻先進材料

日本歐盟合攻先進材料
日本歐盟擬就晶片原料展開合作 減少對中依賴

日本歐盟擬就晶片原料展開合作 減少對中依賴
港媒：傅聰接任中駐聯合國大使 張軍新職是博鰲論壇秘書長

港媒：傅聰接任中駐聯合國大使 張軍新職是博鰲論壇秘書長

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30
小米28日晚間舉行發表會，宣布SU7純電動汽車正式上市，成為全球首家自主研發製造智慧汽車的手機大廠，在中國引發轟動。圖為3月25日，小米汽車旗艦店在北京正式開業，展示SU7。（中新社）

小米汽車虧錢賣硬拚特斯拉 雷軍圓夢：沒想到連蘋果都放棄了造車

2024-03-28 20:40
「三體」海報。（取材自IMDb）

科幻小說「三體」改編成網飛新劇 衝擊中國尺度

2024-03-28 02:00

超人氣

更多 >
不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷
華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血
台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議
樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖
58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子

58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子