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中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

中國新聞組／北京4日電
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛公司製造的國產C919大型客機，持續受到外媒關注。金融時報（FT）近日報導，繼在新加坡航展完成中國境外首次試飛後，中國商飛又前往越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞和印尼，相信有望在東盟國家收穫首份海外訂單。

香港文匯報引述報導指出，C919大型客機去年5月圓滿執飛首個商業航班，是中國成功自主研發窄體客機，提升科技產業供應鏈地位、挑戰西方競爭對手的一大進步。尤其今年以來，美國波音客機屢屢爆出安全事故，生產明顯受阻。

航空業諮詢公司IBA諮詢總監耶奧曼斯表示，考慮到空巴和波音未來10年計畫生產的飛機都已售出，「C919有很大機會獲得商用飛機市場份額，特別是在國內市場。」

有業界分析師認為，相較歐美，部分東南亞、非洲和拉丁美洲國家的監管機構，或會更快為C919批出適航許可，例如印尼航企TransNusa（翎亞航空）的客機編隊中，已有兩架中國商飛的ARJ21小型飛機。

航空諮詢公司Endau創辦人尤索夫表示，「如果一間航企購買一架中國商飛飛機，目的地是當地監管機構已認證該款機型的國家，那麼潛在買家就沒有理由擔憂美國或歐盟的說法。」

IBA估計，若中國商飛能夠成功提升產能，到2030年，C919客機有望占中國窄體客機市場份額約8%，在全球占比約1.2%。位於德國的墨卡托中國研究所首席經濟學家曾格萊因表示，「中國商飛似乎在提升產能方面態度謹慎，避免出現任何重大的安全問題。」

尤索夫認為，業界不應看輕中國的產能效率，「永遠不要低估中國提高產量的能力。與空巴和波音不同，中國沒有勞動力短缺問題，更重要的是資金充裕。不過想要持續、安全地生產飛機，肯定不會像製造電動汽車或手機那麼容易。」

印尼 新加坡 東南亞

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