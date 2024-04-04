葉倫訪中前控中國傾銷「新3樣」北京：盼相向而行 妥處分歧

葉倫長期在美國政府內部扮演反對「關稅戰」和「脫鉤」的角色。(路透資料照片)

拜登和習近平2日通話後，美國財政部 長葉倫 4日起訪中，行程包括廣州和北京，將會見總理李強 等人。中方表示，希望美方同中方相向而行，推動經濟關係發展。而在出訪一周前，葉倫才警告中國向世界傾銷「新三樣」，美方透露葉倫此行將討論「不公平貿易行為」，促中遏制廉價商品氾濫。

本報系聯合報報導，據美國財政部，葉倫4日抵達廣州，5日與主導經濟與金融系統的中國副總理何立峰舉行雙邊會議，隔天下午轉往北京，7日將與中國總理李強、財政部長藍佛安，8日將與國務院前副總理劉鶴、中國人民銀行行長潘功勝會談。財政部資深官員說，葉倫此行訪問旨在管理兩國經濟關係。

美國專家分析，此次拜習通話旨在維持去年11月元首峰會後兩國關係的解凍狀態，傳達了雙方期望保持中美關係整體穩定的意願，但美國在科技和經貿對中國的圍堵已成為兩國未來可能衝突的最大導火線之一。

據中國外交部官網，對於記者提問中方對葉倫即將訪華有何期待？雙方將會討論哪些具體議題？外交部發言人汪文斌僅稱：中美經濟關係根植於兩國共同利益，本質是互利共贏。希望美方同中方相向而行，妥處分歧、凝聚共識、深化合作，推動中美經濟關係穩定向前發展。

此外，法廣網報導，葉倫這次有備而來，3月27日，她在美抨擊中國加快太陽能、電動汽車和其他商品生產，她指中國加強能源生產是不公平競爭，「扭曲了全球價格」，「傷害了美國企業和工人，以及世界各地的企業和工人」。

美國財政部一位高官預告葉倫訪華行程時表示：拜登政府擔心中國過剩的工業生產會影響太陽能技術、電動汽車和鋰電池的全球供應鏈，尤其擔心中國在這些領域的低價出口會阻礙美國相關的產業發展。

據報導，美方所指的中國傾銷過剩產能，正是中國政府近來引以為傲的外貿「新三樣」，即電動汽車、光伏（太陽能）以及鋰電池。在中國經濟復甦乏力，消費不振的形勢下，當局希望提升出口來拉動經濟增長。中國的貿易順差去年飆升，而中國總理李強最近強調，「新三樣」的出口去年增長近30%。

葉倫將就此向中方施壓，強調中國工業產能過剩對全球經濟造成的後果。預計她還將告訴中國同行，提振中國國內消費市場才是正道。

葉倫去年的中國之行並未取得突破，但雙方建立了一個協調美中經貿關係的對話機制—美中經濟工作組和金融工作組，葉倫領導的財政部是這兩個機制的美方牽頭機構。