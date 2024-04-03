美駐武漢總領館新館啟用 中網敲碗：何時重啟成都總領館？

美國駐武漢總領事館日前舉行新館落成典禮，由美國駐華大使伯恩斯主持開幕式。（取材自美國駐華大使館官網）

美國駐武漢 總領事館3月28日啟用新館後，引發不少中國網民在社群平台上敲碗，盼重啟駐成都總領事館。由於成都總領事館當時因為中國駐休士頓 總領被要求閉館而隨之關閉，分析認為，美國正逢選舉年，雙邊重啟總領事館的機會渺茫；不過，若拜登 順利連任，第二任期內將是處理此議題的最好時機。

美國之音報導，美國駐武漢總領事館3月28日遷入新館，由美國駐華大使伯恩斯主持新館開幕式，武漢市市長程用文、湖北省外事辦公室主任章笑梅與來自河南、湖北、湖南、江西等各省市代表都出席觀禮。

伯恩斯通過X社群平台發文表示，武漢總領事新館辦公室將進一步促進美國與河南、湖北、湖南、江西等各省人民間的貿易、教育及觀光紐帶。他說，新館不僅提供美國公民服務、擴大簽證業務，並將扮演美國與華中地區的紐帶。

伯恩斯的X平台發帖引來不少中國網民詢問：4年前關閉的駐成都總領事館何時重啟？即便在反美氛圍濃厚的中國社群平台微博上，也有不少人表達類似的意見。

報導指出，上海的國際關係學者沈丁立表示，中美間應有正常的交往關系，兩國互相關閉總領事館這麼多年不是常態，應盡快重啟運作。

沈丁立指出，當年是美國先指控中國駐休士頓總領事館從事間諜行為，並要求閉館，中方是基於外交對等原則才要求美國關閉駐成都總領事館，並未指控美方有間諜行為。因此，次序很重要，得先由美方邀請中方重啟休士頓總領事館，才能獲中方的對等待遇，邀請美國恢復成都總領事館。

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中認為，拜登政府盼美中關係緩和，而中國面對經濟下行，須招引外資，也多少收斂了戰狼姿態，因此兩國或已討論過成都和休士頓總領事館的重啟。

但他說，美國進入選舉年，任何政黨在錯的時機提出此倡議，恐只會淪為選戰箭靶。對於民主黨來說，最理想的狀態是如果拜登連任選上了之後，包括了成都的(美國)領事館、還有休士頓的(中國領事館)，都是有可能再來恢復的。