美駐武漢總領館新館啟用 中網敲碗：何時重啟成都總領館？
美國駐武漢總領事館3月28日啟用新館後，引發不少中國網民在社群平台上敲碗，盼重啟駐成都總領事館。由於成都總領事館當時因為中國駐休士頓總領被要求閉館而隨之關閉，分析認為，美國正逢選舉年，雙邊重啟總領事館的機會渺茫；不過，若拜登順利連任，第二任期內將是處理此議題的最好時機。
美國之音報導，美國駐武漢總領事館3月28日遷入新館，由美國駐華大使伯恩斯主持新館開幕式，武漢市市長程用文、湖北省外事辦公室主任章笑梅與來自河南、湖北、湖南、江西等各省市代表都出席觀禮。
伯恩斯通過X社群平台發文表示，武漢總領事新館辦公室將進一步促進美國與河南、湖北、湖南、江西等各省人民間的貿易、教育及觀光紐帶。他說，新館不僅提供美國公民服務、擴大簽證業務，並將扮演美國與華中地區的紐帶。
伯恩斯的X平台發帖引來不少中國網民詢問：4年前關閉的駐成都總領事館何時重啟？即便在反美氛圍濃厚的中國社群平台微博上，也有不少人表達類似的意見。
報導指出，上海的國際關係學者沈丁立表示，中美間應有正常的交往關系，兩國互相關閉總領事館這麼多年不是常態，應盡快重啟運作。
沈丁立指出，當年是美國先指控中國駐休士頓總領事館從事間諜行為，並要求閉館，中方是基於外交對等原則才要求美國關閉駐成都總領事館，並未指控美方有間諜行為。因此，次序很重要，得先由美方邀請中方重啟休士頓總領事館，才能獲中方的對等待遇，邀請美國恢復成都總領事館。
美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中認為，拜登政府盼美中關係緩和，而中國面對經濟下行，須招引外資，也多少收斂了戰狼姿態，因此兩國或已討論過成都和休士頓總領事館的重啟。
但他說，美國進入選舉年，任何政黨在錯的時機提出此倡議，恐只會淪為選戰箭靶。對於民主黨來說，最理想的狀態是如果拜登連任選上了之後，包括了成都的(美國)領事館、還有休士頓的(中國領事館)，都是有可能再來恢復的。
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