台海局勢緊繃 福建首設16支國防動員保障隊

中國各省市近年積極成立國防動員辦公室，圖為福建省國防動員辦公室日前發布，該單位與福建省委軍民融合辦舉行合署辦公揭牌活動的畫面。(取材自福建省國防動員辦公室)

在近年中國各省市紛掛牌成立「國防動員辦公室」、國企設立「人民武裝部」背景下，中國對台前沿的福建昨天在漳州成立首支「國防動員專業保障隊伍」，聲稱是按照「實戰牽引、平戰結合、專業對口、按需組成」的原則組成，共計16支保障隊、1580人，涉及戰場環境、海上搜救、人防工程等不同的專業類別，在台海局勢依然緊繃下，福建動作引起關注。

據中新社報導，昨天中午，漳州市國防動員專業保障隊伍成立大會暨授旗儀式在漳州市博物館 門口廣場舉行，報導稱，這是福建成立的首支國防動員專業保障隊伍。漳州市長、市國防動員委員會主任魏東在授旗儀式上稱，此次16支、1580人的國防動員專業保障隊伍，進一步夯實國防動員的人才保障和技術支撐，必將推動漳州市國防動員現代化建設再上新水準。

據指出，16支保障隊包括：搶險搶修專業保障隊、海上搜救專業保障隊、醫療救護專業保障隊、心理防護專業保障隊、防化防疫 專業保障隊、偽裝防護專業保障隊、消防專業保障隊、治安專業保障隊、人防工程專業保障隊、交通運輸專業保障隊、經濟動員專業保障隊、政治動員專業保障隊、戰場環境專業保障隊、通訊專業保障隊、資訊科技專業保障隊及特別勤務專業保障隊。

此前，隨著中共20大 提出「完善國防動員體制」，中國各省市紛掛牌成立國防動員辦公室，部分在當地既有的人民防空辦公室基礎上組建，以加強國防動員和後備力量建設。

2022年12月掛牌的福建省國防動員辦公室，就屬中國首批，而後北京、上海、山東、武漢、湖南、四川、湖北、內蒙古、西藏等地陸續成立。